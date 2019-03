Monti rechaza la propuesta de Berlusconi pero no cierra la puerta a gobernar Italia

El dimisionario presidente del Gobierno italiano, Mario Monti, afirmó hoy que no puede aceptar la invitación de Silvio Berlusconi para liderar una coalición de centroderecha de cara a las próximas elecciones, aunque no despejó las dudas sobre su posible candidatura.

En la rueda de prensa de final de año, Monti dijo que no era el lugar para hablar de ciertas cosas, pero sí aseguró que no aceptará la propuesta de Berlusconi, ya que no ha entendido "su línea de pensamiento".

"Me ha costado entender lo que pensaba Berlusconi", dijo Monti, quien destacó como un día apreciaba su persona y el día después atacaba duramente su Gobierno.

Un programa de reformas

"Hemos de evitar pasos ilusorios y extremadamente peligrosos hacia atrás", dijo Monti en la tradicional rueda de prensa de final de año, donde mantuvo la incógnita sobre su futuro político.

"No estoy en ningún partido", declaró antes de precisar que su intención es la de proporcionar ánimos, consejos y, de ser necesario, liderazgo. El ex comisario europeo defendió el trabajo de su Gobierno y dijo que no había podido aceptar la oferta de su predecesor, Silvio Berlusconi, de liderar a la centroderecha en las elecciones.

También señaló que se ve "incapaz de comprender" los frecuentes cambios de postura de Berlusconi, pasando de los elogios a las duras críticas a su Gobierno.