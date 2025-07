¿Tu próxima escapada?:Nueva Orleans y el viaje imprescindible al alma negra de Estados Unidos

Es una ciudad única por tantas razones que son difíciles de enumerar: su ambiente bohemio, su mezcla racial, sus construcciones de hierro, su música omnipresente, su modernidad antigua... Pocos lugaresdel mundo consiguen transportar al viajero a su época de máximo esplendor en medio de cientos de turistas que abarrotan día y noche las calles llenas de miradores. El espíritu de Nueva Orleans es más fuerte que los trasiegos del mundo actual acostumbrado a sobrevolar y olvidar; y por eso pervive en el ánimo del viajante que pase el tiempo que pase piensa en volver antes incluso de abandonar la ciudad.

Bautizada de primeras como "La Nouvelle Orleans" por los franceses en 1718 fue uno de los centros más importantes del comercio de esclavos africanos a la vez que por sus calles deambulaban criollos caribeños que disfrutaban de placeres mundanos como la ópera.

El lugar más visitado de toda la ciudad

Da igual por dónde comencéis la ruta. Pero un buen punto es el 'Café du Monde' que escolta una de las entradas del histórico 'French Qartier'. Se trata de un histórico lugar, en el que escucharéis música en directo a cualquier hora del día: jazz, blues, gospel,...Voces profundas y emocionantes alegran el tentempié a los visitantes. Eso sí, preparaos para hacer cola, no hay forma de librarse. Ni siquiera a primera hora...Y se hará más larga conforme avance la mañana. El 'Café du Monde' es la cafetería más antigua de toda la ciudad. Abrió como un simple puesto y hoy es uno de los grandes negocios del "Vieux Carré". Dicen que su carta ha cambiado poco en los últimos años, pero la verdad es que no le hace falta. Los 'beignets', un dulce de masa frita típico del sur de Estados Unidos, son exquisitos, sobre todo recién hechos. Y tampoco os podéis privar de un buen café destilado con achicoria. Surgió durante una etapa de escasez en la guerra civil y ha quedado como sello de la casa. En el desayuno o como merienda sienta de maravilla.

El espíritu del sur profundo

Perderse entre estas calles cuadriculadas es obligatorio. Iréis descubriendo cafeterías, restaurantes y tiendas que intentan retener entre sus paredes el espíritu del sur, espíritu que se cuela incluso en los lugares más religiosos como la Catedral de San Luis. El templo sorprende por su sobriedad teniendo en cuenta que es el segundo templo católico más antiguo en uso dentro de Estados Unidos. La creencia popular asegura que entre sus muros se producen dos apariciones: la de Don Antonio, un antiguo párroco de la iglesia al que muchos han visto en Navidad en la parte izquierda del altar; y la del padre Dagobert, un fraile cuya voz algunos escuchan cantando durante los días de lluvia.

Claro que si hablamos de espíritus todavía presentes tenemos que acordarnos de Delphine Lalaurie, una socialité de Luisiana del siglo XVIII que acabó convertida en asesina en serie a base de torturar y asesinar a esclavos negros. Su casa de Royal Street es un constante peregrinar de curiosos. El otro personaje para no olvidar es Marie Laveau, una vudú cuyas oscuras artes la convirtieron una de las mulatas más temidas de la historia de la ciudad. Marie era peluquera. Y su oficio la permitió colarse en la mayoría de las casas criollas de postín para enterarse de los secretos más vergonzosos de las mansiones. Su leyenda perdura todavía hoy a través de los cientos de visitantes que se acercan hasta el cementerio número 1 de la ciudad, hay varios, donde se cree que se encuentran sus restos mortales.

En este camposanto se dice que Nicolas Cage ha comprado también un mausoleo para cuando le llegue su hora. Parece que es una tumba con forma de pirámide que con frecuencia aparece manchada con pintalabios de admiradoras. Las sepulturas están en la superficie porque Nueva Orleans ha crecido en un terreno pantanoso e inestable que periódicamente se inunda. Así que hay que levantar los nichos para preservar los cadáveres de la furia del Misisipi, uno de los ríos con más caudal del continente. Su presencia es muy poderosa, tanto, que es difícil no asomarse a sus oscuras y revueltas aguas, siempre veloces transitando su cauce. Entre ellas pudo desaparecer la hija de Al Bano y Romina Power. Esa fue por lo menos una de las teorías que barajaron los investigadores que durante años investigaron la desaparición de Ylenia Carrisi. Y la verdad es que no es difícil de imaginar que un cuerpo que acaba engullido por el Misisipi, no vuelve a salir. No en vano el nombre es de origen 'ojibwa' una tribu autóctona, y significa 'grandes aguas' o 'padre de las aguas'.

El carnaval y el barco de vapor al que hay que subirse

Quien quiera probar la experiencia de subirse a un barco de vapor tradicional, aquí lo tiene fácil, aunque conviene que reserve con antelación. Las colas para acceder al más icónico de los medios de transporte del negro sur americano son grandes, incluso en días con alerta de viento. Los espectáculos callejeros son constantes sobre todo en la enorme esplanada de la Catedral que antes hemos visitado: música, baile, monólogos, todos buscan la participación del paseante y son entretenidos. Conviene llevar dinero suelto para ayudar a los artistas, pero también os digo que en este país todo es posible y los hay que aceptan 'bizum' y hasta tarjeta de crédito porque llevan datáfoto.¡Cómo lo oís! Aquí el que no se actualiza, pierde comba...

Las elegantes balaustradas de hierro conservan la decoración del 'Mardi Gras', el famoso carnaval que pone patas arriba NOLA, el acrónimo de Nueva Orleans-Louisiana, que veréis por todas partes, camisetas incluidas. Los colores de la bandera tricolor lo cubren todo: el dorado hace referencia al poder, el verde a la fe y el violeta a la justicia. También sorprende la flor de lis como emblema de la ciudad. El enclave fue primero francés y luego español bajo el reinado de los Borbones, de ahí los lirios que nos resultan tan conocidos y de ahí el español que se oye y se lee por gran parte del recorrido turístico, para empezar en las calles más importantes. Unas placas recuerdan los nombres originales de las vías en la lengua de Cervantes y rezan lo siguiente: "Whan New Orleans was the Capital of the Spanish Province of Luisiana (1762-1803) This Street bore the name…" Quizá la más chocante es la calle Borbón, una de las espinas dorsales del barrio, que acabó rebautizada como 'BourbonStreet'.Por ella discurrió el terrorista que primero atropelló a varias personas asesinando a 15 de ellas y luego salió del coche y comenzó a disparar, dejando malheridas a otras 35.

Imprescindible escuchar música y jugar algo en el Casino

Los clubes nocturnos son templos de la música en los que se escuchan sonidos milagrosos que conectan con el corazón. Hay bastantes, pero no en todos comienzan el espectáculo a primera hora de la noche...El 'Preservation Hall' es un festín para el oído desde que abrió sus puertas allá por 1961. Tiene asientos incómodos y aforo limitado, pero está considerado uno de los mejores del mundo y lo comprenderéis en cuanto atraveséis sus puertas. Casi tan emocionante como este lugar, aunque por otras razones, es acercarse al 'Caesars', uno de los casinos más grandes y céntricos de Nueva Orleans. En una ciudad con gran oferta de entretenimiento, adentrarse en este mundo, aunque no te 'llame' el juego, es toda una experiencia por múltiples razones. El perfil de gente que te encuentras, el sonido de las fichas que rodea las mesas y hasta el ambiente de expectación y decepción que se desliza en torno al juego en marcha. Jugar algo de 'pocket money' en Nueva Orleans es un ritual singular que forma parte de las experiencias que hay que tener al menos una vez en la vida...

Nueva Orleans tiene para varias veces y para varios viajes: cosmopolita, abierta, divertida, callejera, intensa, poderosa, distinta, especial...La joya del sur ha cambiado mucho pero conserva en su alma la autenticidad del sur que la hizo única.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com