Brigitte Macron lleva al Supremo francés su batalla legal contra los bulos sobre su género: en las redes se dice que es 'trans'

Brigitte Macron ha decidido dar un paso más en la batalla judicial que mantiene desde hace más de dos años contra los rumores difundidos en redes sociales sobre su identidad de género.La primera dama de Francia ha recurrido ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial del país, el dictamen de una corte de apelación que afectaba al proceso por difamación abierto contra dos mujeres que aseguraron públicamente que Macron había nacido como varón.

Un vídeo publicado en 2021

La demanda, presentada en 2022, tiene su origen en un video viral publicado en diciembre de 2021, pocas semanas antes de las elecciones presidenciales francesas. En él, se afirmaba falsamente que Brigitte Macron era una mujer transgénero y que en realidad su nombre de nacimiento era “Jean-Michel Trogneux”, el mismo que el de su hermano. La grabación, difundida en YouTube y redes sociales, fue reproducida por miles de personas y formó parte de una campaña de desinformación ampliamente compartida.

"Reiteramos que estas afirmaciones son absolutamente falsas y constituyen una clara difamación", declaró esta semana el abogado de la primera dama. Aunque los tribunales ya se han pronunciado en instancias anteriores, el equipo legal de Macron busca ahora un fallo definitivo que siente precedente en la lucha contra la propagación de bulos en el entorno digital.

Campañas de desinformación

Este tipo de campañas, que buscan erosionar la imagen pública de figuras políticas y sus allegados, no son nuevas. El cuestionamiento del género de esposas de mandatarios o ex primeras ministras se ha convertido en una táctica habitual en redes sociales. Michelle Obama, la ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern o Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han sido también blanco de este tipo de bulos.

El caso de Macron no solo pone en el centro el uso de la desinformación para influir en procesos electorales, sino también la dificultad de combatir eficazmente los efectos de la viralización de noticias falsas en el entorno digital. El veredicto del Tribunal de Casación podría marcar un hito en la regulación de estos contenidos en Francia.

