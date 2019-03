Mohammed Merah recibió dos disparos mortales; uno en la frente y otro en el abdomen

No de uno, sino de dos disparos murió Mohammed Merah. La autopsia ha revelado que el joven de 23 años murió de un disparo en la frente y otro en el costado. Aunque en su cuerpo se han encontrado 20 impactos de bala que no le impidieron saltar por la ventana cuando intentaba escapar.

Hoy el rastro de 32 horas de asedio era más que visible en la fachada de la casa. La policía científica contínua buscando pistas que aclaren si Merah actuó solo o formaba parte de una célula terrorista. Su hermano, que se encuentra detenido y está siendo interrogado, ha dicho sentirse orgulloso de todo lo que pasando.

Mientras tanto las críticas sobre la actuación policial aumentan. Expertos antiterroristas han calificado el asalto de fracaso, cuando el objetivo era capturarlo vivo. Tampoco se salvan los servicios de inteligencia galos. Muchos se preguntan porqué no se le detuvo antes La respuesta del gobierno:Francia no es un estado policial.

"No habia ningún elemento que nos permitiera detener a Mohamd Merah. Insisto, no tenemos derecho, en un país como el nuestro, para vigilar de forma permanente y sin una orden judicial a una persona que no ha cometido crímenes" se defendía el Primer Ministro francés Francois Fillon.

Aunque estaba fichado por los servicios secretos franceses y el FBI le tenía en su lista negra de presuntos terroristas que tienen prohibido viajar a Estados Unidos.