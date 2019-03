Mitch McConnell: "El acuerdo sobre la deuda está muy cerca"

El Congreso y la Casa Blanca están "muy cerca" de alcanzar un acuerdo definitivo para elevar el techo de la deuda y evitar que Estados Unidos entre en cese de pagos, según ha asegurado el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.

En una entrevista en la cadena CNN, McConnell confirmó los rumores de que los legisladores republicanos y demócratas habían llegado a un principio de acuerdo con la Casa Blanca, en intensas negociaciones a puerta cerrada durante el sábado.

"Estamos muy cerca. Ayer tuvimos un muy buen día, e hicimos avances drásticos", aseguró el senador republicano. McConnell confió en que ese acuerdo se concretará "pronto" y adelantó que el plan proyecta una reducción del déficit de 3 billones de dólares en los próximos 10 años y que no contará con "ningún aumento de impuestos".

Por su parte, el senador demócrata Charles Schumer subrayó que aún no se ha alcanzado "ningún acuerdo final". "Lo más importante es que ha habido conversaciones constructivas entre los líderes, y que la moratoria está mucho más lejos de lo que estaba ayer", dijo Schumer.

El senador señaló que el líder demócrata en el Senado, Harry Reid, está siendo "consultado cada hora por el Gobierno". No obstante, consideró que aún es "muy pronto para saber" si el plan esbozado por los líderes reunirá los votos suficientes entre los demócratas, e indicó que aún debe haber concesiones de los republicanos para llegar a un acuerdo "equilibrado" que combine nuevos ingresos a las arcas públicas con recortes al gasto.

Si hay acuerdo no es definitivo, pero sí suficiente

Ese posible acuerdo, aún básico y no definitivo, elevaría el límite de la deuda lo suficiente para que no tener que volver a alzarlo hasta que acabe 2012, y con él las elecciones presidenciales.

La CNN cifraba la reducción de déficit en 2,8 billones en los próximos 10 años, una cifra cercana a la confirmada por McConnell y bastante superior a la que contemplaba el plan de Reid, de 2,2 billones.

Esa operación se concretaría en dos fases, con una inmediata que recortaría 1 billón de dólares y otra posterior apoyada en un comité creado especialmente para ese fin en el Congreso, que recomendaría nuevos recortes al gasto de hasta 1,8 billones que deberían producirse antes de acabar noviembre.

Los avances hacia un posible acuerdo llevaron el sábado a Reid a posponer hasta la tarde del domingo una votación en el Senado para limitar el debate en torno a su propuesta para elevar el techo de la deuda y poder proceder al voto final.

De avanzar las negociaciones entre el Congreso y la Casa Blanca, tanto ese plan como el republicano, impulsado por el presidente de la Cámara de Representantes John Boehner, podrían quedarse en el tintero.

Los demócratas se mantienen cautos

El líder del Senado demócrata estadounidense, Harry Reid, exhibió un "cauto optimismo" ante la posiblidad de un acuerdo en el Congreso sobre el límite de deuda.

"Somos cautamente optimistas. Todavía hay un gran número de asuntos que tienen que resolverse", declaró Reid ante la cámara alta.