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El milagro de La Guaira: Moisés, de 9 años, se salvó porque su hermana guio a los equipos de rescate antes de morir

El rescate de Moisés, un niño de 9 años atrapado entre los escombros en La Guaira, se ha convertido en una de las historias más conmovedoras tras los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 25 de junio.

Rescate Moisés

El "milagro" de La Guaira: Moisés, de 11 años, se salvó porque su hermana guio a los equipos de rescate antes de morir | Antena 3

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Anna Martín
Publicado:

Son horas críticas las que se están viviendo en Caracas y en La Guaira. Bajo los escombros de los edificios que cayeron a causa del "doblete sísmico" ocurrido el pasado 25 de junio en Venezuela, los equipos de rescate continúan buscando supervivientes sin pausa y a contrarreloj, persiguiendo milagros como el de Moisés. Rescatado 72 horas después de los terremotos, el niño de 9 años fue salvado gracias a las indicaciones de su hermana, quien falleció momentos después.

Moisés, al que muchos ya llaman "el milagro de la tragedia", fue sacado con vida de entre los escombros porque su hermana, de 11 años, guio a los equipos de rescate. La niña, que también estaba atrapada junto a su hermano y su madre, fue "su ángel de la guarda", ya que fue indicando dónde se encontraba su hermano y cómo acceder sin provocar nuevos derrumbes.

"Lo dio todo para que su hermano viviera", cuentan los propios rescatadores, sin poder contener las lágrimas. No obstante, cuando el niño fue salvado, trataron de dar con la hermana, pero ya era demasiado tarde.

La hermana de Moisés y su madre fallecieron bajo los escombros

"Ya cuando íbamos cerquita de ella, terminó de dar instrucciones y lamentablemente falleció", relata uno de los rescatadores de Moisés, incapaz de continuar el relato al romper a llorar recordando la escena.

La niña de 11 años murió entre los escombros junto a su madre tras ayudar a los especialistas a sacar de allí a su hermano pequeño.

Moisés fue evacuado con vida y trasladado a un hospital de campaña, donde permanecerá bajo observación médica. Su rescate se suma a otras operaciones exitosas en la zona, donde los equipos internacionales continúan trabajando en la búsqueda historias como esta, con supervivientes pese al paso de las horas más críticas.

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