Emotivo mensaje del futbolista Héctor Bello a su mujer, que falleció salvando a su hija de los terremotos en Venezuela

La tragedia salpicaba el pasado jueves a millones de venezolanos a causa de los terremotos acontecidos en el país. Se calculan más de 3000 heridos, 900 muertos y miles de vidas destruidas, entre las que se encuentra la del futbolista Héctor Bello, central del Marítimo de La Guaira de la segunda división de Venezuela.

La mujer del zaguero moría a causa de los derrumbamientos mientras intentaba salvar la vida de su hija, consiguiéndolo, ya que la pequeña sobrevivió a la desgracia. Bello, que en ese momento no se encontraba en el domicilio ha querido colgar en sus redes sociales una emotiva carta recordando a su esposa y dirigiéndose a su hija.

En total han sido tres los 'posts' que ha compartido. En el primero de ellos, recuerda a Andrea, su mujer, "Siempre vas a ser nuestra heroína favorita mami, me voy a encargar de recordarle a nuestra bebe, lo maravillosa que fuiste, lo mucho que la amabas, le contaré la historia de como la salvaste amor, como diste tu propia vida por nuestra hija, que fuiste una mujer valiente que dando tus últimos suspiros nunca la abandonaste" destacaba Héctor

Palabras hacia su hija

Además de la emotiva publicación recordando a su difunta mujer, Héctor ha tenido también unas palabras hacia su hija, que sobrevivió al fatal accidente gracias a su madre. "Hija mami necesito que sea fuerte solo espérame un poco más, necesito que sea tu la que sane mi corazón que lo tengo en pedazo, no vas a ver a tu papito fuerte como siempre o sonriente pero prometo sanarme y hacerte la niña más feliz del mundo, ahora somos tu y yo y tu mamita que nos cuidará desde el cielo" indicaba el central del Marítimo.

La heroína de Alana

Por último Héctor Bello publicó una tercera foto con un extenso texto que acababa con "la heroína de Alana su mamita hermosa Andrea te llevaré en mi corazón mami toda mi vida".

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