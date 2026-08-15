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Sorteo Extra ONCE

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 15 de agosto

Sigue en directo el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE 2026, donde podrás ganar hasta 15.000.000 euros.

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025 hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 15 de agosto

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025 hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 15 de agosto Antena 3 Noticias

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Daniel Caballero
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TODOS LOS PREMIOS DEL SORTEO EXTRA DE VERANO DE LA ONCE

Primer premio de 15.000.000 de euros: 89272, serie 027.

Premios adicionales de 1.000.000 de euros: 113 de la serie 120; 8870 de la serie 80; 39398 de la serie 73; 15116 de la serie 102; 8407 de la serie 39; 54572 de la serie 39; 2648 de la serie 101; 97989 de la serie 71; 63392 de la serie 93

Tercer premio de 40.000 euros: 89272 .

Premio de 1.200 euros: acertante de las 4 últimas cifras (9272).

Premio de 120 euros: acertante de las 3 últimas cifras (272).

Premio de 12 euros: acertante de las últimas 2 cifras (72).

Premio de 6 euros (reintegro): acertante de la última cifra (2).

¿CUÁNDO ES EL SIGUIENTE GRAN SORTEO DE LA ONCE?

Hasta en épocas donde las loterías no tienen un gran auge, como es en verano, la ONCE organiza diferentes sorteos, manteniendo viva la ilusión. Son cinco Sorteos Extra los que organiza. El siguiente será el 11 de noviembre, el conocido como el 11/11 de la ONCE.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE RECLAMAR EL PREMIO DEL SORTEO EXTRA DE VERANO DE LA ONCE?

Tal y como detalla la propia ONCE en su página web, aquellos que hayan que tengan uno de los números agraciados en el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE de este 15 de agosto podrán reclamar su premio correspondiente hasta 30 días después del día en que se ha celebrado el sorteo.

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: EXTRA DE VERANO ONCE: ¿CUÁNTO SE LLEVA HACIENDA?

Los premios del sorteo Extra de Verano de la ONCE del 2026 inferiores a 40.000 euros estarán exentos de impuestos. A los premios con una cantidad igual o superior a 40.000 euros se les aplicará una retención del 20% en Hacienda.

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: COBRO DE PREMIOS SORTEO EXTRA DE VERANO

Si has tenido la suerte que tu cupón sea premiado, se pueden cobrar en los puntos de venta y cobro autorizados y si tu cupón lo has adquirido a través de la página de JuegosONCE, se te ingresará en tu cuenta virtual.

TODOS LOS PREMIOS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VERANO DE LA ONCE

Primer premio de 15.000.000 de euros: 89272, serie 027.

Premios adicionales de 1.000.000 de euros: 113 de la serie 120; 8870 de la serie 80; 39398 de la serie 73; 15116 de la serie 102; 8407 de la serie 39; 54572 de la serie 39; 2648 de la serie 101; 97989 de la serie 71; 63392 de la serie 93

Tercer premio de 40.000 euros: 89272 .

Premio de 1.200 euros: acertante de las 4 últimas cifras (9272).

Premio de 120 euros: acertante de las 3 últimas cifras (272).

Premio de 12 euros: acertante de las últimas 2 cifras (72).

Premio de 6 euros (reintegro): acertante de la última cifra (2).

REINTEGRO DEL SORTEO DEL EXTRA DE VERANO

Los números acabados en 2 han sido premiados con el reintegro en el Sorteo Extra de Verano de la ONCE. Con este premio se devuelve el precio del cupón del sorteo de hoy, 6 euros.

PREMIO A LAS 2 CIFRAS DEL EXTRA DE VERANO

Si en tu cupón llevas las 2 últimas cifras del número ganador (72), tienes un premio de 12 euros al cupón.

PREMIO A LAS 3 CIFRAS DEL EXTRA DE VERANO

Los números que coinciden con las 3 últimas cifras del cupón ganador (272) tienen un premio de 120 euros al cupón.

PREMIO A LAS 4 CIFRAS DEL EXTRA DE VERANO

Los números que coinciden con las 4 últimas cifras del cupón ganador (9272) tienen un premio de 1.200 euros al cupón.

TERCEROS PREMIOS DEL EXTRA DE VERANO

El premio de 40.000 euros al acertante de las 5 cifras del primer premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE de hoy es: 89272 en el sorteo del viernes 15 de agosto de 2026

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: PRIMER PREMIO SORTEO EXTRA DE VERANO DE LA ONCE

El primer premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 de hoy, 15 de agosto del 2026, dotado de 15.000.000 de euros, ha sido para el número 89272 , de la serie 27.

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: NUMEROS PREMIADOS CON 1.000.000 DE EUROS EN EL SORTEO EXTRAORDINADIO DE VERANO DE LA ONCE

Los segundos premios del Sorteo Extra de Verano de la ONCE de hoy son:

113 de la serie 120

8870 de la serie 80

39398 de la serie 73

15116 de la serie 102

8407 de la serie 39

54572 de la serie 39

2648 de la serie 101

97989 de la serie 71

63392 de la serie 93

13148 de la serie 91

Daniel Caballero

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: COMIENZA EL SORTEO

¡Empieza el Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026! Sigue el sorteo en directo con nosotros manteniendo la página actualizada. Consulta el resultado y todos los números premiados en el Extra de Verano de la ONCE de hoy, 15 de agosto. ¡Te deseamos toda la suerte del mundo!

Daniel Caballero

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: PREMIOS EXTRA DE VERANO

¡Sólo 5 minutos para que comience el sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026! Ten a la vista todos tus números de tu cupón. Recuerda que hoy podrás ganar un primer premio de 15.000.000 de euros.

Daniel Caballero

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: EL SORTEO COMENZARÁ EN BREVE

En poco tiempo dará comienzo el Sorteo Extra de Verano de la ONCE de hoy sábado 15 de agosto. Desde aquí podrás consultar los números premiados para saber si has sido uno de los afortunados. Para seguir el sorteo de hoy en directo, mantén actualizada esta página.

Daniel Caballero

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: RECORDATORIO PREMIOS EXTRA DE VERANO

Les recordamos el primer premio de 15.000.000 de euros acertando las 5 cifras y la serie.

Daniel Caballero

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: REINTEGROS SORTEO EXTRA DE VERANO

Aunque parezca un premio de consolación, ganar el reintegro del Sorteo Extra de Verano de la ONCE no es ninguna tontería, ¡Al menos recuperas lo invertido! En el sorteo de hoy sábado 15 de agosto se reparten premios de 6 euros si aciertas la última cifra en tu cupón.

Daniel Caballero

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: TERCER PREMIO SORTEO EXTRA DE VERANO DE LA ONCE

El tercer premio del Sorteo Extra de Verano consta de 119 premios de 40.000 euros al cupón si aciertas las 5 cifras del cupón ganador.

Daniel Caballero

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: SEGUNDO PREMIO SORTEO EXTRA DE VERANO DE LA ONCE

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE consta de 10 premios de 1.000.000 euros al cupón.

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025 hoy, en directo: UN ÚNICO PRIMER PREMIO

El primer premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE es de 1 único premio de 15.000.000 de euros al cupón si aciertas las 5 cifras y la serie. ¡Te deseamos mucha suerte!

Daniel Caballero

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: COMPROBACIÓN DE RESULTADOS DEL SORTEO

Les recordamos que pueden comprobar su cupón del Sorteo extraordinario de Verano de la ONCE o de cualquiera de los sorteos de la ONCE en nuestra web de Antena 3 Noticias.

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: HORARIO SORTEO ONCE EXTRA DE VERANO

El Sorteo de la ONCE Extra de Verano de hoy, sábado 15 de agosto dará comienzo a las 21:15 h (horario peninsular). Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del Sorteo Extra de Verano, mantén actualizada esta página en tu navegador.

Daniel Caballero

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: PREMIOS ONCE EXTRA DE VERANO

El sorteo de la ONCE Extra de Verano de hoy reparte un primer premio de 15.000.000 euros al acertar las 5 cifras y la serie; 10 premios de 1.000.000 euros y 119 premios de 40.000 euros.

Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO

¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de la ONCE en directo! Saca tu cupón para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo extra de verano de la ONCE de hoy sábado 15 de agosto cuyo premio principal es de 15.000.000 euros si aciertas las cinco cifras y serie.

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Loterías

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El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE vuelve a convertirse en una de las grandes citas del mes de agosto.

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Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 15 de agosto de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 15 de agosto de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.

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Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del cupón extra del verano de la ONCE 2026

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