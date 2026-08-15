Sorteo Extra ONCE
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 15 de agosto
Sigue en directo el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE 2026, donde podrás ganar hasta 15.000.000 euros.
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TODOS LOS PREMIOS DEL SORTEO EXTRA DE VERANO DE LA ONCE
Primer premio de 15.000.000 de euros: 89272, serie 027.
Premios adicionales de 1.000.000 de euros: 113 de la serie 120; 8870 de la serie 80; 39398 de la serie 73; 15116 de la serie 102; 8407 de la serie 39; 54572 de la serie 39; 2648 de la serie 101; 97989 de la serie 71; 63392 de la serie 93
Tercer premio de 40.000 euros: 89272 .
Premio de 1.200 euros: acertante de las 4 últimas cifras (9272).
Premio de 120 euros: acertante de las 3 últimas cifras (272).
Premio de 12 euros: acertante de las últimas 2 cifras (72).
Premio de 6 euros (reintegro): acertante de la última cifra (2).
¿CUÁNDO ES EL SIGUIENTE GRAN SORTEO DE LA ONCE?
Hasta en épocas donde las loterías no tienen un gran auge, como es en verano, la ONCE organiza diferentes sorteos, manteniendo viva la ilusión. Son cinco Sorteos Extra los que organiza. El siguiente será el 11 de noviembre, el conocido como el 11/11 de la ONCE.
¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE RECLAMAR EL PREMIO DEL SORTEO EXTRA DE VERANO DE LA ONCE?
Tal y como detalla la propia ONCE en su página web, aquellos que hayan que tengan uno de los números agraciados en el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE de este 15 de agosto podrán reclamar su premio correspondiente hasta 30 días después del día en que se ha celebrado el sorteo.
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: EXTRA DE VERANO ONCE: ¿CUÁNTO SE LLEVA HACIENDA?
Los premios del sorteo Extra de Verano de la ONCE del 2026 inferiores a 40.000 euros estarán exentos de impuestos. A los premios con una cantidad igual o superior a 40.000 euros se les aplicará una retención del 20% en Hacienda.
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: COBRO DE PREMIOS SORTEO EXTRA DE VERANO
Si has tenido la suerte que tu cupón sea premiado, se pueden cobrar en los puntos de venta y cobro autorizados y si tu cupón lo has adquirido a través de la página de JuegosONCE, se te ingresará en tu cuenta virtual.
TODOS LOS PREMIOS DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE VERANO DE LA ONCE
Primer premio de 15.000.000 de euros: 89272, serie 027.
Premios adicionales de 1.000.000 de euros: 113 de la serie 120; 8870 de la serie 80; 39398 de la serie 73; 15116 de la serie 102; 8407 de la serie 39; 54572 de la serie 39; 2648 de la serie 101; 97989 de la serie 71; 63392 de la serie 93
Tercer premio de 40.000 euros: 89272 .
Premio de 1.200 euros: acertante de las 4 últimas cifras (9272).
Premio de 120 euros: acertante de las 3 últimas cifras (272).
Premio de 12 euros: acertante de las últimas 2 cifras (72).
Premio de 6 euros (reintegro): acertante de la última cifra (2).
REINTEGRO DEL SORTEO DEL EXTRA DE VERANO
Los números acabados en 2 han sido premiados con el reintegro en el Sorteo Extra de Verano de la ONCE. Con este premio se devuelve el precio del cupón del sorteo de hoy, 6 euros.
PREMIO A LAS 2 CIFRAS DEL EXTRA DE VERANO
Si en tu cupón llevas las 2 últimas cifras del número ganador (72), tienes un premio de 12 euros al cupón.
PREMIO A LAS 3 CIFRAS DEL EXTRA DE VERANO
Los números que coinciden con las 3 últimas cifras del cupón ganador (272) tienen un premio de 120 euros al cupón.
PREMIO A LAS 4 CIFRAS DEL EXTRA DE VERANO
Los números que coinciden con las 4 últimas cifras del cupón ganador (9272) tienen un premio de 1.200 euros al cupón.
TERCEROS PREMIOS DEL EXTRA DE VERANO
El premio de 40.000 euros al acertante de las 5 cifras del primer premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE de hoy es: 89272 en el sorteo del viernes 15 de agosto de 2026
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: PRIMER PREMIO SORTEO EXTRA DE VERANO DE LA ONCE
El primer premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 de hoy, 15 de agosto del 2026, dotado de 15.000.000 de euros, ha sido para el número 89272 , de la serie 27.
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: NUMEROS PREMIADOS CON 1.000.000 DE EUROS EN EL SORTEO EXTRAORDINADIO DE VERANO DE LA ONCE
Los segundos premios del Sorteo Extra de Verano de la ONCE de hoy son:
113 de la serie 120
8870 de la serie 80
39398 de la serie 73
15116 de la serie 102
8407 de la serie 39
54572 de la serie 39
2648 de la serie 101
97989 de la serie 71
63392 de la serie 93
13148 de la serie 91
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: COMIENZA EL SORTEO
¡Empieza el Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026! Sigue el sorteo en directo con nosotros manteniendo la página actualizada. Consulta el resultado y todos los números premiados en el Extra de Verano de la ONCE de hoy, 15 de agosto. ¡Te deseamos toda la suerte del mundo!
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: PREMIOS EXTRA DE VERANO
¡Sólo 5 minutos para que comience el sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026! Ten a la vista todos tus números de tu cupón. Recuerda que hoy podrás ganar un primer premio de 15.000.000 de euros.
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: EL SORTEO COMENZARÁ EN BREVE
En poco tiempo dará comienzo el Sorteo Extra de Verano de la ONCE de hoy sábado 15 de agosto. Desde aquí podrás consultar los números premiados para saber si has sido uno de los afortunados. Para seguir el sorteo de hoy en directo, mantén actualizada esta página.
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: RECORDATORIO PREMIOS EXTRA DE VERANO
Les recordamos el primer premio de 15.000.000 de euros acertando las 5 cifras y la serie.
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: REINTEGROS SORTEO EXTRA DE VERANO
Aunque parezca un premio de consolación, ganar el reintegro del Sorteo Extra de Verano de la ONCE no es ninguna tontería, ¡Al menos recuperas lo invertido! En el sorteo de hoy sábado 15 de agosto se reparten premios de 6 euros si aciertas la última cifra en tu cupón.
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: TERCER PREMIO SORTEO EXTRA DE VERANO DE LA ONCE
El tercer premio del Sorteo Extra de Verano consta de 119 premios de 40.000 euros al cupón si aciertas las 5 cifras del cupón ganador.
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: SEGUNDO PREMIO SORTEO EXTRA DE VERANO DE LA ONCE
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE consta de 10 premios de 1.000.000 euros al cupón.
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2025 hoy, en directo: UN ÚNICO PRIMER PREMIO
El primer premio del Sorteo Extra de Verano de la ONCE es de 1 único premio de 15.000.000 de euros al cupón si aciertas las 5 cifras y la serie. ¡Te deseamos mucha suerte!
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: COMPROBACIÓN DE RESULTADOS DEL SORTEO
Les recordamos que pueden comprobar su cupón del Sorteo extraordinario de Verano de la ONCE o de cualquiera de los sorteos de la ONCE en nuestra web de Antena 3 Noticias.
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: HORARIO SORTEO ONCE EXTRA DE VERANO
El Sorteo de la ONCE Extra de Verano de hoy, sábado 15 de agosto dará comienzo a las 21:15 h (horario peninsular). Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del Sorteo Extra de Verano, mantén actualizada esta página en tu navegador.
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: PREMIOS ONCE EXTRA DE VERANO
El sorteo de la ONCE Extra de Verano de hoy reparte un primer premio de 15.000.000 euros al acertar las 5 cifras y la serie; 10 premios de 1.000.000 euros y 119 premios de 40.000 euros.
Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2026 hoy, en directo: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de la ONCE en directo! Saca tu cupón para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo extra de verano de la ONCE de hoy sábado 15 de agosto cuyo premio principal es de 15.000.000 euros si aciertas las cinco cifras y serie.
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