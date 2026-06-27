España envía a Venezuela un equipo de rescate con 63 efectivos para buscar supervivientes tras el terremoto

Un equipo español de rescate viaja a Venezuela para colaborar en las labores de búsqueda de supervivientes tras el terremoto. El dispositivo está formado por 63 personas, 9 perros y toneladas de material de trabajo para rescate. En concreto, en el operativo viajan equipos de distintas comunidades autónomas, entre ellas Asturias, Murcia, Galicia, Extremadura, Valencia y Cataluña, además de miembros de la UME, personal de la oficina UNDAC de Naciones Unidas y 14 periodistas.

La misión es encontrar víctimas vivas

El encargado de dirigir el despliegue es Julio Francisco González Orozco, jefe de área de actuación operativa, que ha explicado que el objetivo principal del dispositivo es "encontrar víctimas vivas". Entre los efectivos hay especialistas en búsqueda y rescate urbano, conocidos como equipos USAR, además de personal sanitario, equipos psicológicos, guías caninos, arquitectos e ingenieros.

González Orozco ha destacado que los equipos USAR están formados por distintos perfiles especializados que trabajan de forma coordinada en zonas afectadas por derrumbes. En este tipo de intervenciones participan bomberos, encargados directamente de las tareas de salvamento y extracción de víctimas, además de arquitectos e ingenieros, que analizan el estado de los edificios y determinan si es seguro acceder a ellos. También cuentan con personal médico y sanitario, que atiende tanto a los rescatadores como a las personas localizadas, y equipos psicológicos, que prestan apoyo para las víctimas y los que intervienen sobre el terreno.

En este sentido, el jefe de misión ha destacado que el análisis estructural es una parte clave del rescate. Y es que antes de entrar en una zona damnificada, los especialistas deben comprobar si es necesario apuntalar o asegurar el edificio para evitar nuevos derrumbes. Por eso, insiste, no se trata solo de localizar supervivientes, sino de poder rescatarlos con seguridad.

Pese al paso de las horas, González Orozco ha insistido en que todavía existe la posibilidad de encontrar personas con vida. Como ejemplo, ha recordado que en Turquía se lograron rescatar víctimas vivas al quinto y al séptimo día. Aunque el despliegue cuenta también con información sobre españoles desaparecidos, el jefe de misión ha insistido en que el objetivo del equipo no distingue nacionalidades. La prioridad, ha recalcado, es salvar vidas y encontrar víctimas con vida, sean españolas o no.

Situación logística compleja

González Orozco también ha detallado que el despliegue sobre el terreno se ha retrasado por la necesidad de coordinar la intervención. "No podemos coger un avión y aparecer allí sin saber si vamos a tener dónde trabajar, si van a poder coordinarnos o si la capacidad que queremos enviar es realmente adecuada", ha explicado.

Según González Orozco, las coordinaciones previas son necesarias para poder desplegar de forma "segura, rápida y eficaz". Ha recordado que la situación logística en Venezuela es compleja, con aeropuertos colapsados o cerrados, y que otros equipos internacionales están viajando a Panamá y Colombia para acceder por tierra. Según el coordinador, el equipo español esperará a que se le asignen los puntos de trabajo y, a partir de ahí, analizarán la situación real, prepararán el material necesario y comenzarán las tareas de búsqueda y rescate.

La previsión inicial es que la misión dure aproximadamente una semana, aunque dependerá de la evolución de las labores de rescate.

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