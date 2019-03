Un mes para que el Príncipe Guillermo y Kate Middleton se den el 'sí quiero'

Queda un mes y la Casa Real británica ya lo tiene todo prepararado para el enlace del Príncipe Guillermo y Kate Middleton. La Casa Real se ha encargado de enviar una carta con las normas de protocolo a todos los invitados. Entre las peticiones, no llegar tarde, y no pasarse con la bebida alcoholica para evitar situaciones embarazosas. A las mujeres, se les pide no llevar vestidos ostentosos para no restarle protagonismo a la futura princesa.

El Príncipe Guillermo y Kate Middleton ya han elegido la tarta de su boda. Estará decorada con las flores nacionales del Reino Unido: la rosa de Inglaterra, el cardo de Escocia, el narciso de Gales y el trébol de Irlanda. Además se servirá un pastel de chocolate. El favorito del príncipe.