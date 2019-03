Un matrimonio británico, la pareja más envidiada tras ganar casi 190 millones de euros

Un matrimonio británico con dos hijos pequeños ha resultado ganador de 148,6 millones de libras (188,7 millones de euros), el segundo mayor bote de la historia del Euromillón en el Reino Unido, ha revelado la pareja en una comparecencia ante los medios de comunicación.



Adrian Bayford, de 41 años y copropietario de una tienda de música, y su esposa Gillian, un año menor y sanitaria en un hospital de Cambridge, recibieron la noticia el pasado viernes por la noche en su domicilio de Haverhill (condado de Suffolk, en el este de Inglaterra) mientras ella intentaba que sus hijos volvieran a dormirse.



"Estaba viendo las noticias en la televisión cuando anunciaron que una persona había ganado el Euromillón, pero Gillian ha confesado que no había tenido tiempo de comprar un boleto", ha contado Adrian, quien, en cambio, sí había rellenado uno.



"Nuestros hijos se habían despertado y ella fue a su habitación a intentar que se durmieran de nuevo, mientras yo revisaba los números en el teléfono. A medida que iban coincidiendo con los míos, simplemente no me lo podía creer", ha añadido.



Adrian corrió a contárselo a su mujer, pero a ella le preocupaba sólo que no despertara a los niños. "¡Estaba intentando contarle que nos había tocado la lotería y ella no paraba de decirme que no hiciese ruido!", ha recordado Adrian sonriente.



La pareja, que se ha convertido en los séptimos ganadores del Euromillón en el Reino Unido en lo que va de año, pasó el resto de la madrugada llamando a sus familiares y buscando por internet maneras en las que invertir la fortuna.



Entre sus planes figura comprar una nueva casa, un coche, recorrer las Montañas Rocosas de Norteamérica en tren, viajar con sus hijos al parque temático de "Disney World" y donar una parte del premio a organizaciones de beneficencia infantiles.



"Será fantástico poder pasar más tiempo en familia. El dinero ha llegado en el momento justo para nosotros y va a beneficiar a toda la familia", ha firmado Gillian, antes de posar con un gran cheque que les hace poseedores del segundo bote más grande del Euromillón en este país.