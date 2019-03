Maduro dice que no permitirá la marcha opositora y actuará "con mano dura"

El presidente electo venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que no permitirá este miércoles una marcha opositora convocada por la oposición para protestar por la proclamación del candidato chavista sin el recuento de los votos.

"Ahora están planteándose para mañana una marcha al centro de Caracas, no se va a permitir la marcha al centro de Caracas, ustedes no van a ir al centro de Caracas, a llenar de muerte y de sangre, no la voy a permitir", indicó Maduro.

La fiscal general, Luisa Ortega, ha cifrado este martes en siete muertos y 61 heridos el balance de la violencia desatada tras la confirmación de la victoria del candidato oficialista.



"De esos lesionados, quemaron viva a una persona, pretendían matarla quemándola. La incendiaron viva, imagínense el nivel de agresividad y violencia que tienen en este momento un grupo de personas", ha alertado. Posteriormente, Maduro ha asegurado en un acto público que han fallecido cinco personas.

Maduro ganó a Henrique Capriles por 272.865 votos en el tercer informe de resultados de las elecciones del domingo difundido hoy por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE agregó que los nuevos datos salen de un escrutinio del 99,55 % de 14.917.057 votos válidos escrutados hasta ahora. En el primer informe, difundido el domingo por la noche por el CNE, escrutado el 99,12 % de los votos, Maduro figuraba con un 50,66 % y Capriles con un 49,07 %.