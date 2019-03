La madre de Tristane Banon califica a Strauss Kahn de "depredador"

La madre de Tristane Banon fue amante de Strauss Kahn a comienzos del año 2000. Tuvieron un solo encuentro, "consentido", según Anne Mansouret, "pero brutal".

La diputada socialista ha asegurado a la policía que el antiguo director del FMI se comportó como "un depredador; como alguien que prefiere tomar a seducir". En él, ha declarado Mansouret, "el deseo sexual provoca un proceso de dominación, que hace que se comporte con una obscenidad cuartelera".

Por eso, cuando tres años después Tristane Banon la telefonea, para contarle el supuesto intento de violación, Mansouret llama a la madrina de su hija, divorciada de Strauss Kahn.

"Nunca pensé que haría eso a una amiga de su hija, a la ahijada de su ex mujer, a mi hija", asegura. Tras escucharla, su amiga telefonea al ex marido.

El político le confiesa, que no solo perdió el control con la hija, antes también se había acostado con la madre.

Son declaraciones desmentidas por la ex pareja de Strauss Kahn. Desde el 2003 las amigas no se hablan, ese mismo año, Anne Mansouret convence a su hija para que no denuncie los hechos. Un magistrado les ha aconsejado olvidar el caso, por falta de pruebas.