Muere la influencer turca Nihal Candan a los 30 años, tras librar su batalla más dura contra los trastornos alimenticios

Muere la influencer turca Nihal Candan a los 30 años. La creadora de contenido ha fallecido en el hospital después de que su corazón entrara en parada cardiaca. Tal y como recoge el portal británico 'The Sun', los médicos informaron de que su corazón dejó de funcionar sin posibilidad de reanimarla. Una noticia que dio a conocer su hermana en redes sociales, según varios medios.

¿Quién fue Nihal Candan?

La influencer que cosechaba hasta 907 mil seguidores en Instagram, ha sido reconocida por su paso por dejar huella con su estilo único y marcar tendencia. De hecho su salto a la fama fue en el programa 'Bu Tarz Benim', un concurso de moda de la televisión turca. Aunque a muchos, les suena aún más su participación en el reality 'Survivor'.

La joven nació un 15 de junio en el 1995 en Mersin, una ciudad situada en el mediterráneo al sureste de Turquía. A lo largo de su trayectoria, se vio envuelta en un episodio de lo más oscuro, cuando su hermanaBahar Candan y la propia influencer fueron arrestadas por cargos de fraude y blanqueo de capitales, algo que hizo que Nihal tuviera que pisar la prisión. Este capítulo de su vida hizo que su salud mental y física se deteriorase, según recoge Gazeta Express.

La influencer falleció tras su lucha contra la anorexia

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de junio, cuando la joven falleció en el hospital. Todo ello en mitad de su batalla contra la anorexia. Según recoge 'The Mirror', Nihal llegó a perder casi 40 kg en los dos últimos años. Sin embargo, la joven falleció después de que su corazón dejara de latir sin posibilidad de que los médicos la pudiesen reanimar.

Reacciones en redes

La influencer llevaba sin publicar en Instagram desde el pasado mes de septiembre de 2024. Sin embargo, ha resultado llamativo la publicación de 'stories' en las horas a las que se redactó este artículo.

A su vez, esto no ha evitado que diversos usuarios en redes hayan mostrado sus condolencias tras la muerte de la modelo. "Mi Nihalci, eras demasiado hermosa que este mundo no se merece. Eras un alma hermosa, un corazón hermoso y una chica hermosa. Ahora has conocido a las bellezas que combinan con tu alma, que tengas una felicidad infinita... Estás en un viaje bueno y hermoso como tu corazón" reza un comentario en una publicación compartida en la cuenta de la modelo a través de stories.

"La historia de vida de Nihal terminó con un final que será un ejemplo para todas nuestras jóvenes" comentó otra internauta en redes.

A estos comentarios, se suman a las reacciones que aún siguen inundando sus publicaciones en su perfil de Instagram.

Mikayla Raines, la influencer que se quitó la vida los 29 años

Al caso de Nihal, se suma la pérdida de otra influencer. Hace unos días, la YouTuber estadounidense Mikayla Raines falleció. Una noticia que dio a conocer su esposo Ethan en redes sociales, asegurando que ella se quitó la vida.

La joven fundó un santuario de zorros en Minnesota y con ello, difundía contenido educativo acerca de la protección de estos animales.