Londres asegura que el paquete bomba "podría haber derribado un avión"

Las investigaciones sobre el paquete bomba hallado ayer en el aeropuerto británico de Midlands han revelado que el artefacto explosivo era "viable" y "podría haber derribado un avión" de haber hecho explosión, según informó este sábado la ministra de Interior, Theresa May.

May añadió que la información de Inteligencia que manejan actualmente las autoridades británicas no apunta a la posibilidad de un nuevo ataque terrorista de carácter "inminente", pero indicó que todavía no tiene previsto cambiar el nivel de alerta en el país.

"Puedo confirmar que el artefacto era viable y podría haber estallado. El blanco podría haber sido un avión y, de haber estallado, el explosivo podría causado que el aparato se estrellara", aseveró la ministra.

May informó además de que las autoridades impedirán el desplazamiento de cualquier avión procedente de Yemen que atraviese el espacio aéreo británico sin estar debidamente supervisado o acompañado por las autoridades.