León XIV en su misa de Domingo de Resurrección: "Hoy necesitamos este canto de esperanza"

El papa León XIV durante su misa multitudinaria de Domingo de Resurrección celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano, hizo un llamamiento a la esperanza frente a la guerra y la "idolatría del lucro". Recalcó que la violencia solo "mata y destruye".

En su homilía, León XIV advirtió que "la muerte siempre acecha" y se manifiesta en los "egoísmos partidistas", la opresión de los pobres y la "escasa atención" a los más débiles. Aseguró que "la vemos en la violencia, en las heridas del mundo, en el grito de dolor que se eleva por todas partes a causa de los abusos que aplastan a los más débiles, ante la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra, ante la violencia de la guerra que mata y destruye".

Mensaje de paz y esperanza en tiempos de guerra

Ante los feligreses que acudieron a la misa en una plaza de San Pedro, decorada con flores con motivo de celebración de la resurrección de Cristo, el pontífice denunció el "grito de dolor que se eleva por todas partes a causa de los abusos que aplastan a los más débiles". También subrayó que la Pascua es una "fuerza imparable" que es capaz de abrir luz incluso en la oscuridad más profunda. "Hoy necesitamos este canto de esperanza", afirmó, solicitando a los creyentes a llevar la alegría de la resurrección "por las calles del mundo".

El papa León XIV reconoció que el mensaje pascual "no siempre es fácil de acoger", especialmente cuando el "lastre de los pecados" o la soledad agotan la esperanza. Además, aseguró que el anuncia pascual llega al ser humano "hasta en los abismos de la muerte" y "abre a la esperanza que no desfallece, a la luz que no se apaga, a esa plenitud de alegría que nada puede borrar".

"Cuando las preocupaciones o los resentimientos sofocan la alegría de vivir, cuando sentimos tristeza o cansancio; cuando nos sentimos traicionados o rechazados, (...) nos parece haber caído en un túnel del que no vemos la salida", admitió. Por otra parte, miles de fieles asistieron a los actos de este domingo, 5 de abril, en la plaza de San Pedro. Había un altar con escaleras decoradas con miles de flores multicolores, gracias a la aportación de floristas holandeses y la colaboración de los trabajadores del Servicio de Jardines y Medio Ambiente del Vaticano.

Con esta eucaristía y la posterior bendición 'Urbi et Orbi' (a la ciudad y al mundo), León XIV concluye su primera Semana Santa como papa, marcada por su presencia en todos los ritos litúrgicos desde el pasado Domingo de Ramos.

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