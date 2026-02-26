El papa León XIV intervendrá el 8 de junio en el Congreso durante su visita a España

El papa León XIV pronunciará un discurso el próximo 8 de junio en el Congreso de los Diputados, en el marco de su viaje apostólico a España, previsto del 6 al 12 de ese mes. La intervención tendrá lugar en una sesión conjunta de las Cortes Generales que se celebrará en la Cámara Baja y reunirá a diputados y senadores.

La iniciativa partió de la Santa Sede, que trasladó la propuesta a la Presidencia del Congreso. La respuesta fue favorable y la Conferencia Episcopal formalizó este jueves la solicitud por escrito. Según ha informado Europa Press, el Pontífice tomará la palabra en calidad de jefe del Estado.

Será la primera ocasión en la que un papa se dirija a los parlamentarios españoles en el Congreso. En anteriores visitas oficiales, otros jefes de Estado sí han intervenido ante las Cortes, como el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, así como mandatarios de Francia, Portugal y varios países de América Latina.

Una sesión sin alterar el calendario parlamentario

La sesión conjunta se celebrará un lunes, jornada en la que no están previstas votaciones ni plenos ordinarios, por lo que no afectará al calendario aprobado por la Cámara Baja. El acto se organizará en el hemiciclo del Congreso y contará con la presencia de representantes de ambas Cámaras.

El Vaticano confirmó este miércoles el viaje apostólico de León XIV a España, aunque no detalló en ese momento el programa completo. Según Vatican News, el itinerario incluirá paradas en Madrid, Barcelona y posteriormente en Tenerife y Gran Canaria.

Barcelona y la Sagrada Familia

En la capital catalana, la presencia del Pontífice el 10 de junio figura entre los actos previstos. La Iglesia en Cataluña contempla su participación en una ofrenda floral ante la tumba de Antoni Gaudí, la celebración de una misa y la bendición de la Torre de Jesús, considerada la más alta de la Sagrada Familia.

Este jueves, el obispo auxiliar, junto con Enric Puig, coordinador del grupo organizador de la visita, y Esteve Camps, presidente delegado de la Junta Constructora del Templo de la Sagrada Familia, comparecieron para abordar la preparación de la estancia papal. Los responsables señalaron que no pueden concretar fechas ni actos definitivos en Cataluña hasta que el Vaticano confirme la agenda.

La visita de León XIV a España se enmarca en su agenda internacional y supondrá un hito institucional con su intervención ante las Cortes Generales. El discurso del 8 de junio marcará un precedente en la relación entre el Pontífice y el Parlamento español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.