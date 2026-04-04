León XIV recupera por primera vez desde 1994 la tradición de portar la cruz en el Vía Crucis del Coliseo

El papa León XIV ha presidido este Viernes Santosu primer Vía Crucis en el Coliseo de Roma, en una ceremonia con un claro mensaje contra la guerra y el abuso de poder. Ante más de 30.000 mil fieles, ha recorrido las 14 estaciones cargando con la cruz durante todo el trayecto, un gesto poco habitual que no se veía desde 1994.

Durante la celebración, el Papa ha destacado que la fe se vive en el día a día, en un contexto muchas veces complicado, y no solo en momentos de recogimiento. Las meditaciones, encargadas al franciscano Francesco Patton, han puesto el foco en la responsabilidad de quienes tienen poder, recordando que sus decisiones pueden inclinar la balanza hacia la paz o la violencia.

El acto también ha tenido un marcado acento social, con referencias a los más vulnerables: presos, migrantes, víctimas de violencia, mujeres y niños. Los textos han denunciado la falta de humanidad en algunos contextos, como los abusos en regímenes autoritarios o la indiferencia ante el sufrimiento ajeno.

Además, se ha subrayado elpapel de las mujeres en el cuidado y acompañamiento de quienes más lo necesitan, especialmente en situaciones de guerra o exclusión.

En este Vía Crucis ha estado también muy presente el recuerdo del papa Francisco, fallecido en 2025, cuyo mensaje en favor de la paz y el desarme sigue marcando esta Semana Santa.

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