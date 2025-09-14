El Papa León XIV celebra su primer cumpleaños en el Vaticano: cumple 70 años y estrena documental

14 de septiembre de 1955, un jueves del noveno mes del año y bajo el signo virgo, nacía Robert Francis Prevost, conocido en el mundo como el papa León XIV, en la ciudad estadounidense de Chicago. Setenta años después, celebra por primera vez su cumpleaños en la cúpula del Vaticano como máximo líder de la Iglesia Católica.

Aunque en la ciudad Santa lo común es destacar el día del santo, el cumpleaños del pontífice no ha pasado de desapercibido. De hecho, León XIV, está viviendo una jornada llena de tradiciones, celebraciones y cercanía con los fieles.

Es el papa más joven al frente de la Iglesia en más de tres décadas. La noche anterior, coincidiendo con sábado, la Plaza de San Pedro se congregó de miles de personas en el concierto "Grace For The World" donde participaron artistas internacionales como Karol G, John Legend, Pharrel Williams o Andrea Bocelli. Además, drones recrearon la imagen del papa Francisco, la virgen Maríao o el Espíritu Santo.

Un detalle muy emotivo han sido los regalos que le han llegado desde el hospital pediátrico Bambino Gesú: dibujos hechos por niños ingresados, en los que retrataban al papa bajo banderas de la paz, uno de los símbolos más repetidos en su mensaje desde su llegada al papado.

Una agenda cargada

El domingo no ha sido un día de descanso para León XIV. Como ya es tradición, desde la ventana del Palacio Apostólico ha rezado el ángelus frente a los miles de fieles que se reunión en la plaza de San Pedro, donde han vuelto a cantarte 'Cumpleaños Feliz' acompañado de música.

A las 17:00 horas presidirá una conmemoración dedicada a los mártires del siglo XXI en la basílica de San Pablo Extramuros.

A través de las redes sociales, el papa ha agradecido a todos por los mensajes en un día tan especial: "Queridos hermanos y hermanas, parece que ustedes saben que hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres, y agradezco a cuantos me han tenido presente en sus oraciones. ¡Muchas gracias a todos!".

Estreno documental

Coincidiendo con su 70 cumpleaños, el Vaticano ha estrenado un documental que se basa en la infancia y juventud del apap en Estados Unidos. Bajo el titulo 'Leo from Chicago' relatarán la niñez del pontífice desde las calles del barrio de Dolton, siguiendo por los pasillos de la Universidad de Villanova, pasando por parroquias agustinas y hasta Aurelio's Pizza o el estadio de los White Sox.

En este participan sus hermanos Louis y John, además de compañeros religiosos que compartieron con él años de misión. Próximamente podrá verse en los canales de los medios de comunicación vaticanos.

Un video en redes sociales que ha publicado 'ACI Prensa' muestra al papa León XIV en 2018 celebrando su 63 cumpleaños en la localidad colombiana de Chiclayo. "Con sencillez, alegría y amigos sacerdotes que le deseaban 'feliz cumpleaños Monseñor Roberto'", destacan.

