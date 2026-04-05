Arranca la Operación Retorno de Semana Santa 2026 con 3,6 millones de desplazamientos en Andalucía

La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia este domingo la Operación Retorno del dispositivo especial 'Semana Santa 2026', diseñado para atender los 3,6 millones de desplazamientos de largo recorrido previstos en las carreteras andaluzas desde el pasado viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril, festivo en algunas localidades.

La DGT ha dado a conocer que las autovías en dirección a Madrid ya registran retenciones considerables, especialmente en la A-5 a la altura de Talavera de la Reina, donde la circulación está complicada desde este mediodía en unos siete kilómetros, según datos de la DGT. Además, en la misma vía y en dirección a Madrid, se registran otros problemas en varios tramos localizados en Valmojado y en Quismondo.

La circulación también se complica en la A-1 por Sarracín (Burgos) y en Madrid a la altura de El Molar, San Agustín de Guadalix, Lagunilla y La Cabaña. En la A-3, hay problemas en Chiva (Valencia), Belinchon, en Honrubia y Tarancón (Cuenca); en la A-31 por Santa Eulalia (Alicante) y por La Roda (Albacete), y en la A-4 por Despeñaperros, Valdepeñas y Tembleque. El tráfico también es irregular en Barcelona, en la AP7 en Granollers, sentido Girona; en Alicante, por la A-31, en Villena, en sentido Albacete, y en la AP7 a la altura de Oliva en ambas direcciones. También la circulación va en aumento en Sevilla, en la A49, y se complica la entrada a Cádiz en la A48 en Chiclana de la frontera.

Tráfico pide prudencia al volante en el retorno de las vacaciones porque ya son seis las personas que han fallecido en los seis accidentes mortales que se han producido desde que comenzó la segunda fase de la operación especial. Además, varios accidentes dificultan la circulación en la entrada a Sevilla, por la AP4 a su paso por Lebrija, y en Granada en la A44 por Campotejar en sentido Jáen. En estos siniestros ocho personas han resultado heridas graves y otras cuatro leves. Estas cifras elevarían de momento a diecisiete los fallecidos en lo que va de operación especial, tras los once registrados en la primera fase.

Colas de diez kilómetros en Barcelona

Un total de 180.000 vehículos han vuelto al área de Barcelona hasta las 8 de la tarde de este domingo en la primera fase de la operación retorno de Semana Santa en Cataluña, en la que se han registrado colas de hasta diez kilómetros. Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), entre las 12 del mediodía de este domingo y las 8 de la tarde, habían vuelto al área de Barcelona unos 180.000 vehículos, lo que supone el 31 % del total de 590.000 previstos hasta la medianoche de mañana, Lunes de Pascua, festivo en Cataluña.

A lo largo de esta tarde se han registrado colas de hasta 10 kilómetros en la C-16, entre la Nou de Berguedà y Bagà, en Barcelona, y de nueve kilómetros entre Sant Jaume dels Domenys y El Vendrell, en la AP-7, en Tarragona. Asimismo, en la A-2 se han acumulado 7 kilómetros y medio de cola entre Esparreguera y Hostalets de Pierola, en Barcelona; en la AP-7, otros cinco kilómetros entre Sant Margarida i els Monjos y Castellet i la Gornal, en Barcelona, y cuatro entre Llagostera y Santa Cristina d'Aro, en la C-65, en Girona. Según la previsión de Tráfico, de los 590.000 vehículos que vuelven hacia Barcelona, se estima que 270.000 lo hagan mañana, y el resto, este domingo. Este elevado volumen de vehículos que se estima regresarán al área de la capital catalana es el más elevado de todo el año, según los datos de Tráfico. Durante todo el dispositivo especial con motivo de la Semana Santa, los Mossos d'Esquadra han activado 1.669 agentes.

El Gobierno en Andalucía recomienda planificar los viajes

La delegación del Gobierno en Andalucía recomienda a los conductores planificar el viaje, consultar el estado de las carreteras y las condiciones meteorológicas antes de salir. Para ello, se pueden utilizar el teléfono 011, la página web, la app DGT, la cuenta @informacionDGT en X y los boletines radiofónicos.

El organismo aconseja evitar los desplazamientos durante las horas más desfavorables, concentradas este domingo 5 de abril entre las 13:00 y las 23:00 horas, especialmente en las carreteras A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y en la red secundaria hacia zonas turísticas y de segunda residencia.

Para garantizar la fluidez del tráfico, la DGT moviliza todos sus recursos humanos, incluyendo agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, unidades aéreas y técnicos encargados del mantenimiento e instalación de medidas en carretera. Más de 60 funcionarios y especialistas supervisarán y regularán la circulación, apoyados por helicópteros y drones que cubrirán los principales itinerarios y puntos con mayor riesgo de incidencias.

Los medios aéreos transmitirán información en tiempo real a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Guardia Civil, cuyos efectivos también prestarán ayuda, asistencia y vigilancia en toda la red interurbana, con especial atención a las vías con mayor afluencia de vehículos durante el retorno de Semana Santa.

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