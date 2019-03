La Justicia americana desestima la mayor demanda colectiva por discriminación sexual

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó una demanda colectiva por discriminación sexual en Walmart, en lo que supone una clara victoria para la empresa en un caso que ha convertido en un símbolo en la lucha contra la discriminación laboral en este país.

La demanda en esta cadena de tiendas minoristas, la mayor del mundo, fue iniciada en 2001 por seis mujeres que denunciaron discriminación tanto en la capacitación como en las promociones y en las remuneraciones, si bien se sumaron a ellas otras 500.000 empleadas.

La mujer que promovió la primera denuncia fue Betty Dukes, recepcionista en una tienda de Walmart en Pittsburg (California), tras constatar que la empresa la había discriminado tanto en el sueldo como en las posibilidades de promocionar por ser mujer y negra.

En un momento determinado del proceso judicial, las demandantes lograron que un juez convirtiera la denuncia en una demanda colectiva, con lo que se hizo extensible a 1,6 millón de empleadas o ex empleadas de la cadena.

No obstante, los jueces del Supremo dictaminaron que en este caso no cabía una demanda colectiva, en línea con lo que había argumentado la compañía. Así, dictaminaron que los abogados de las demandantes no habían probado que existiese una política general en Walmart que condujera a la discriminación por género. El fallo hizo subir las acciones de la empresa en la Bolsa de Nueva York.