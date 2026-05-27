Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra Irán

Israel mata al nuevo jefe militar de Hamás y a su familia 11 días después de abatir a su antecesor

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, han confirmado el ataque lanzado contra el nuevo jefe militar de Hamás, Mohammed Odeh, quien ha muerto junto a su mujer y sus hijos.

Israel mata al jefe militar de Hamas y a su familia

Israel mata al jefe militar de Hamas y a su familiaEuropa Press

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

Las autoridades israelíes han confirmado la muerte de Mohamed Odeh, el nuevo jefe del brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en un bombardeo ejecutado el martes en la ciudad de Gaza. Un suceso que ocurre once días después de ser nombrado para el cargo tras el asesinato en otro ataque de su predecesor, Ezeldín Haddad.

Según un comunicado conjunto del Ejército israelí y el servicio de inteligencia interior Shin Bet, el ataque tuvo como objetivo varios edificios en el centro de la ciudad de Gaza que, presuntamente, servían como refugio del dirigente, ya "eliminado". Asimismo, tanto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como el ministro de Defensa, Israel Katz, se han pronunciado confirmando el objetivo de acabar con Odeh.

El diario Times of Israel, que cita a medios palestinos, informa que Odeh habría sido asesinado junto a su mujer y sus hijos.

Israel promete eliminar a Hamás

El comunicado emitido por los servicios militares israelíes explicaba que la operación se llevó a cabo tras meses de seguimiento de Inteligencia "destinados a detectar sus movimientos y los de sus asesores en la organización". Al tiempo que informaban de otro ataque a "un apartamento cercano que pertenece a un terrorista de Hamás que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023 y que era parte del círculo de asesores de Odeh".

Además de la familia del dirigente y del propio Odeh, en el ataque producido un edificio residencial del barrio de Rimal, murió una mujer y varias personas resultaron heridas.

Israel sostiene que Odeh era uno de los últimos altos mandos implicados en la planificación de los ataques de 2023 dentro del brazo militar de las Brigadas Ezeldín al Qasam, la estructura armada de Hamás, y que su eliminación supone un "golpe significativo" a la reorganización del grupo.

Katz ha felicitado a las FDI y al Shin Bet por "la brillante ejecución" del bombardeo y ha recordado que Israel "prometió eliminar a todos los que encabezaron la masacre del 7 de octubre". "Lo haremos. Todos están marcados para la muerte, allá donde estén", ha amenazado el ministro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Así opera la flota fantasma de Putin para esquivar las sanciones internacionales

Francia intercepta lo que llaman un petrolero en la sombra

Publicidad

Mundo

Israel mata al jefe militar de Hamas y a su familia

Israel mata al nuevo jefe militar de Hamás y a su familia 11 días después de abatir a su antecesor

Donald Trump

Trump asegura estar en “perfecto estado de salud” tras un chequeo médico a semanas de cumplir 80 años

Tanque de licor blanco gravemente dañado en una planta industrial de Longview, en el estado de Washington, en el noroeste de EEUU

Al menos un muerto, nueve heridos y varios desaparecidos tras romperse un tanque industrial

Vacunas
Difteria

Muere un niño por difteria por primera vez en 50 años en República Checa

Un centenar de guarderías y escuelas investigadas en Francia por golpes, humillaciones y abusos sexuales a menores.
Francia

Gritos, empujones, tirones de pelo, prohibición de comer y violaciones a los niños del escándalo de las guarderías francesas

Imagen de la princesa Mette-Marit
Familia Real Noruega

Preocupación por el estado de salud de la princesa Mette-Marit: "Está muy enferma"

Su marido, el príncipe Hakoon de Noruega, ha detallado que ha empeorado de la fibrosis pulmonar crónica que le diagnosticaron en 2018.

Alivio en Italia: los cooperantes trasladados a Milán dan negativo
Brote ébola

Alivio en Italia: los cooperantes trasladados a Milán con síntomas compatibles con el ébola dan negativo

La sospecha inicial activó los protocolos de alta seguridad en el Hospital Sacco tras la llegada de dos trabajadores humanitarios desde Uganda con síntomas hemorrágicos.

María Corina Machado

María Corina Machado, sobre la investigación a Zapatero: "Es parte del saqueo más cruel de la historia"

Donald Trump, presidente de EEUU

Trump convierte los Acuerdos de Abraham en condición clave para la paz en Oriente Medio

El lugar de un accidente entre un tren y una furgoneta, en el paso a nivel de Vierhuizen, en Buggenhout,

Al menos cuatro muertos, dos de ellos menores, tras una colisión entre un autobús escolar y un tren en Bélgica

Publicidad