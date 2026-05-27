Israel mata al nuevo jefe militar de Hamás y a su familia 11 días después de abatir a su antecesor

Las autoridades israelíes han confirmado la muerte de Mohamed Odeh, el nuevo jefe del brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en un bombardeo ejecutado el martes en la ciudad de Gaza. Un suceso que ocurre once días después de ser nombrado para el cargo tras el asesinato en otro ataque de su predecesor, Ezeldín Haddad.

Según un comunicado conjunto del Ejército israelí y el servicio de inteligencia interior Shin Bet, el ataque tuvo como objetivo varios edificios en el centro de la ciudad de Gaza que, presuntamente, servían como refugio del dirigente, ya "eliminado". Asimismo, tanto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como el ministro de Defensa, Israel Katz, se han pronunciado confirmando el objetivo de acabar con Odeh.

El diario Times of Israel, que cita a medios palestinos, informa que Odeh habría sido asesinado junto a su mujer y sus hijos.

Israel promete eliminar a Hamás

El comunicado emitido por los servicios militares israelíes explicaba que la operación se llevó a cabo tras meses de seguimiento de Inteligencia "destinados a detectar sus movimientos y los de sus asesores en la organización". Al tiempo que informaban de otro ataque a "un apartamento cercano que pertenece a un terrorista de Hamás que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023 y que era parte del círculo de asesores de Odeh".

Además de la familia del dirigente y del propio Odeh, en el ataque producido un edificio residencial del barrio de Rimal, murió una mujer y varias personas resultaron heridas.

Israel sostiene que Odeh era uno de los últimos altos mandos implicados en la planificación de los ataques de 2023 dentro del brazo militar de las Brigadas Ezeldín al Qasam, la estructura armada de Hamás, y que su eliminación supone un "golpe significativo" a la reorganización del grupo.

Katz ha felicitado a las FDI y al Shin Bet por "la brillante ejecución" del bombardeo y ha recordado que Israel "prometió eliminar a todos los que encabezaron la masacre del 7 de octubre". "Lo haremos. Todos están marcados para la muerte, allá donde estén", ha amenazado el ministro.

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