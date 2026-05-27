Vinícius enfría su renovación con el Real Madrid: "No tengo prisa, hasta 2027 tenemos mucho que hablar"

El futuro de Vinícius Júnior sigue abierto en plena campaña electoral a la presidencia blanca. El delantero brasileño, cuyo contrato con el Real Madrid termina en junio de 2027, habló sobre su renovación en una entrevista concedida a Caze TV y dejó claro que no tiene intención de acelerar las negociaciones.

"No tengo prisa por renovar mi contrato. Tengo un contrato hasta 2027. Así que hasta 2027 tenemos mucho que discutir con el Madrid, y el Madrid tiene mucho que discutir con nosotros", dijo el brasileño.

Pese a la incertidumbre que rodea su continuidad en los últimos meses, el extremo quiso transmitir tranquilidad y aseguró que la relación con el club sigue siendo excelente: "El Madrid está tranquilo, yo estoy tranquilo. El presidente confía en mí, y yo confío en él. Y eso es todo, solo hay que esperar y vivir cada día, cada momento, y disfrutar del mejor club del mundo".

"Nunca me he imaginado fuera del Real Madrid"

Vinícius también reiteró su sentimiento de pertenencia hacia el club blanco y reconoció que siempre soñó con triunfar en el Santiago Bernabéu: "Nunca me he imaginado fuera del Real Madrid. Disfruto mucho cada momento que paso aquí, porque es el club de mis sueños. Siempre soñé con jugar aquí y poder hacerlo durante tanto tiempo".

El brasileño destacó además el peso que ya tiene dentro del vestuario pese a su juventud: "Ahora soy uno de los capitanes del equipo. A pesar de ser tan joven, es algo importante que ocurre pocas veces en la historia. Así que disfruto cada momento, quiero seguir aquí toda mi vida, pero tampoco tengo prisa por renovar mi contrato".

Florentino también rebajó la urgencia

Las palabras de Vinícius coinciden con el discurso reciente de Florentino Pérez, que ya había transmitido calma sobre la situación del jugador en su última entrevista con Josep Pedrerol: "Queda toda la temporada. Vinícius me parece uno de los grandes jugadores que tenemos. Las dos últimas Copas de Europa las ganó él. No hay prisa, vamos a terminar esta temporada y queda toda otra temporada. Tiene que hablar la dirección deportiva, usted se cree que yo mando en todo".

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el futuro de Vinícius seguirá siendo uno de los grandes asuntos pendientes en el entorno del Real Madrid.

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