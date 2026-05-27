Crystal Palace - Rayo Vallecano: Horario, posibles onces y dónde ver la final de la Conference League

El Rayo Vallecano tiene este miércoles una cita con la historia en la final de la Conference League ante el Crystal Palace, un duelo histórico que se disputará en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania) y que puede dar al equipo vallecano el primer título europeo en sus 101 años de vida. Una final que mide el sueño de dos modestos equipos y dos barrios que representan el fútbol de antaño, el de toda la vida.

Para el Rayo de Iñigo Pérez es un duelo inédito, nunca antes han disputado una final continental, un hecho que el técnico rayista cree que deben afrontar obviando "los focos para ir a esa sensación de disfrute al jugar en el patio de recreo cuando eras niño" y "replicar las cosas buenas" que les han llevado hasta este escenario.

"Es importante conocer que habrá cosas a las que no estamos acostumbrados. Debemos obviar los focos y el exceso de atención y aceptarlo. Mañana tenemos que mantener nuestra identidad porque eso nos dará para competir, disfrutar y quizá ganar. Más allá de presupuestos, valores de mercado y este tipo de cuestiones añadidas al deporte en las últimas décadas, que no tienen nada que ver con el juego, debemos representar al barrio de Vallecas y pensar en las gradas como si jugamos en casa. Hay que mantener el fuego", confesó el técnico navarro en la previa de la gran final.

El Rayo Vallecano, que finalizó la fase liga en quinto lugar, ha eliminado al Samsunspor (octavos de final), AEK Atenas (cuartos de final) y RC Estrasburgo (semifinales). El equipo madrileño llega en plena inercia positiva, con seis victorias y tres empates en los últimos nueve partidos.

El Crystal Palace, entrenado por el Oliver Glasner, destaca por su contundencia en ambas áreas, cómodo sin necesidad de dominar la posesión y explotando sus virtudes en rápidas transiciones.

Un estilo muy similar al que predica el Rayo de Iñigo Pérez, que siempre espera a que sus rivales salten en la salida de balón para aprovechar su desorden, con Isi Palazón como pegamento con la parte ofensiva. El de Cieza formará parte de un ataque junto a Jorge de Frutos, un Álvaro García que llega después de semanas tocado y Alemao, el héroe rayista de esta Conference con sus dos goles al Estrasburgo.

El Palace busca convertirse quiere ser el tercer equipo inglés que levanta la Conference League en las cinco temporadas desde que se creo la competición -después de West Ham y Chelsea-. Aunque su campaña ya es histórica a nivel continental, ya que es el primer debutante europeo que llega a una final de competición europea desde 2001.

Posibles onces del Crystal Palace - Rayo Vallecano

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Muñoz, Hughes, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta y Yéremy Pino.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Valentín, Unai López; De Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; y Alemao.

Horario y dónde ver la final de la Conference League

La final de la Conference League Crystal Palace - Rayo Vallecano se jugará el miércoles 27 de mayo a las 21:00 horas, en el Red Bull Arena de Leipzig.

La final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Noticias, con la narración minuto a minuto, el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del encuentro.