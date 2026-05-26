Alivio en Italia: los cooperantes trasladados a Milán con síntomas compatibles con el ébola dan negativo

Las autoridades sanitarias italianas han confirmado que los dos cooperantes que aterrizaron en Milán con síntomas compatibles con el virus del Ébola han dado negativo en las pruebas diagnósticas.

El incidente, que generó una fuerte alarma social y activó protocolos de aislamiento de alto nivel, apunta ahora a un posible cuadro de malaria, enfermedad que ya ha sido confirmada en una menor que viajaba con el grupo.

Un aterrizaje bajo máxima vigilancia

La alerta se disparó en la madrugada en el aeropuerto de Malpensa. Un hombre de 31 años y una mujer de 30, ambos dedicados a la cooperación internacional en Uganda, aterrizaron tras hacer escala en Addis Abeba presentando un cuadro clínico preocupante: fiebres de hasta 39 °C, vómitos, náuseas y confusión.

Ante el riesgo de una enfermedad hemorrágica, los bomberos y equipos de emergencias procedieron a su traslado inmediato al Hospital Sacco de Milán, centro de referencia para enfermedades infecciosas. Los pacientes forman parte de un grupo de once personas que residen en las localidades de Lurate Caccivio y Bulgarograsso, quienes también permanecieron bajo observación.

El consejero de Bienestar Social de Lombardía, Guido Bertolaso, ha transmitido un mensaje de tranquilidad tras conocerse los resultados negativos. Según el balance médico, la hipótesis más probable es que se trate de malaria u otra infección tropical endémica, patologías que comparten sintomatología inicial con el ébola.

"El sistema de respuesta funcionó con precisión, pero los análisis descartan el virus. La prioridad ahora es el tratamiento de la malaria, que ya ha sido detectada en una niña de un año perteneciente al mismo grupo", informaron fuentes sanitarias.

A pesar de la negativa en Italia, la situación en el continente africano sigue siendo crítica, donde han muerto al menos 220 personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado el riesgo nacional en la República Democrática del Congo a "muy alto".

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