Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

GUERRA DE IRÁN

Trump convierte los Acuerdos de Abraham en condición clave para la paz en Oriente Medio

El presidente estadounidense exige nuevos pactos internacionales una vez se produzca un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán. Todo en un contexto marcado por nuevos bombardeos sobre Líbano y el aumento de la tensión en toda la región.

22 May 2026, US, Washington: Donald Trump, President of the United States, reacts after the swearing-in ceremony of new Federal Reserve Chairman Kevin Warsh (not pictured) in the East Room of the White House. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA 22/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Federal Reserve Swearing-in Ceremony in WashingtonEUROPAPRESS

Publicidad

Yolanda Durán
Publicado:

Donald Trump ha vuelto a situar los Acuerdos de Abraham en el centro de la política exterior estadounidense para Oriente Medio. El presidente estadounidense asegura que, una vez alcanzado un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra con Irán, los países de la región deberán adherirse "de forma obligatoria" a esos pactos impulsados durante su primer mandato. La iniciativa busca ampliar el reconocimiento diplomático de Israel entre estados árabes y musulmanes, en un momento marcado por la tensión militar en Líbano y las negociaciones indirectas con Teherán.

Pero... ¿Qué son los Acuerdos de Abraham? Nacieron en el año 2020 bajo patrocinio de Washington y supusieron un cambio histórico en el tablero regional. Emiratos Árabes Unidos y Bahréin rompieron décadas de distancia política con Israel y normalizaron relaciones diplomáticas, económicas y de seguridad. Y después, Marruecos y Sudán siguieron el mismo camino. Trump presentó entonces esos acuerdos como el inicio de "un nuevo Oriente Medio", defendiendo que la cooperación económica y militar reduciría los conflictos históricos de la zona.

Ahora, la estrategia estadounidense pretende ampliar ese marco diplomático. Trump asegura que ha abordado el tema en conversaciones telefónicas con dirigentes de Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Egipto, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. Y según ha explicado, el esfuerzo realizado por Estados Unidos para alcanzar una paz duradera con Irán justifica exigir compromisos políticos a los aliados regionales.

Ataques durante una tregua frágil

Sin embargo, la respuesta saudí ha mostrado que sigue habiendo importantes obstáculos. Una fuente cercana al Gobierno de Riad señaló a la CNN que Arabia Saudita mantiene su postura tradicional y solo aceptará normalizar relaciones con Israel si existe una vía irreversible hacia la creación de un Estado palestino. Y esa condición continúa siendo uno de los principales frenos para ampliar los acuerdos.

Mientras Washington intenta impulsar la vía diplomática, la situación sobre el terreno sigue deteriorándose. Israel ha lanzado nuevos ataques aéreos contra posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano después de que Benjamin Netanyahu afirmara que su país continúa "en guerra" con el grupo chií respaldado por Irán. Las operaciones militares han obligado a evacuar zonas próximas a Beirut y han provocado nuevos desplazamientos de civiles. Aunque Estados Unidos ha prorrogado el alto el fuego entre Israel y el gobierno libanés, la tregua continúa siendo extremadamente frágil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Condenados el capitán y el jefe de máquinas del barco hundido en Indonesia en el que murió una familia española

Encuentran un cadáver en Indonesia

Publicidad

Mundo

María Corina Machado

María Corina Machado, sobre la investigación a Zapatero: "Es parte del saqueo más cruel de la historia"

22 May 2026, US, Washington: Donald Trump, President of the United States, reacts after the swearing-in ceremony of new Federal Reserve Chairman Kevin Warsh (not pictured) in the East Room of the White House. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA 22/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Trump convierte los Acuerdos de Abraham en condición clave para la paz en Oriente Medio

El lugar de un accidente entre un tren y una furgoneta, en el paso a nivel de Vierhuizen, en Buggenhout,

Al menos cuatro muertos, dos de ellos menores, tras una colisión entre un autobús escolar y un tren en Bélgica

Encuentran el cadáver de un niño de 11 años con una toalla apretada alrededor del cuello en un río de Rennes
FRANCIA

Encuentran el cadáver de un niño de 11 años con una toalla apretada alrededor del cuello en un río de Rennes

Carrera Queso
Tradiciones

Las imágenes de la nueva edición de la tradicional 'Carrera del Queso' de Reino Unido

Ataque de Estados Unidos a Irán
Estados Unidos-Irán

Estados Unidos lanza "ataques en defensa propia" al sur de Irán

La Guardia Revolucionaria iraní que declaró que se reserva el derecho "legítimo y definitivo" de tomar represalias contra cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos, y añadió que sus unidades de defensa aérea derribaron un dron MQ-9 estadounidense

Imagen de la reina Margarita de Dinamarca
Familia Real Dinamarca

Vuelven a ingresar a la reina Margarita de Dinamarca tras detectarle un trombo en la cadera

Según un comunicado de la Casa Real, ha sido ingresada en el Hospital del Reino en Copenhague

Policías paseando por las calles de Francia

París investiga más de 100 centros por presuntos abusos sexuales y violencia contra niños de tres y cinco años

El papa León XIV presenta su primera encíclica

El Papa León XIV advierte en su primera encíclica sobre los peligros de la IA y que "se concentre en manos de unos pocos"

Encuentran un cadáver en Indonesia

Condenados el capitán y el jefe de máquinas del barco hundido en Indonesia en el que murió una familia española

Publicidad