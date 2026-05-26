Trump convierte los Acuerdos de Abraham en condición clave para la paz en Oriente Medio

Donald Trump ha vuelto a situar los Acuerdos de Abraham en el centro de la política exterior estadounidense para Oriente Medio. El presidente estadounidense asegura que, una vez alcanzado un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra con Irán, los países de la región deberán adherirse "de forma obligatoria" a esos pactos impulsados durante su primer mandato. La iniciativa busca ampliar el reconocimiento diplomático de Israel entre estados árabes y musulmanes, en un momento marcado por la tensión militar en Líbano y las negociaciones indirectas con Teherán.

Pero... ¿Qué son los Acuerdos de Abraham? Nacieron en el año 2020 bajo patrocinio de Washington y supusieron un cambio histórico en el tablero regional. Emiratos Árabes Unidos y Bahréin rompieron décadas de distancia política con Israel y normalizaron relaciones diplomáticas, económicas y de seguridad. Y después, Marruecos y Sudán siguieron el mismo camino. Trump presentó entonces esos acuerdos como el inicio de "un nuevo Oriente Medio", defendiendo que la cooperación económica y militar reduciría los conflictos históricos de la zona.

Ahora, la estrategia estadounidense pretende ampliar ese marco diplomático. Trump asegura que ha abordado el tema en conversaciones telefónicas con dirigentes de Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Egipto, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. Y según ha explicado, el esfuerzo realizado por Estados Unidos para alcanzar una paz duradera con Irán justifica exigir compromisos políticos a los aliados regionales.

Ataques durante una tregua frágil

Sin embargo, la respuesta saudí ha mostrado que sigue habiendo importantes obstáculos. Una fuente cercana al Gobierno de Riad señaló a la CNN que Arabia Saudita mantiene su postura tradicional y solo aceptará normalizar relaciones con Israel si existe una vía irreversible hacia la creación de un Estado palestino. Y esa condición continúa siendo uno de los principales frenos para ampliar los acuerdos.

Mientras Washington intenta impulsar la vía diplomática, la situación sobre el terreno sigue deteriorándose. Israel ha lanzado nuevos ataques aéreos contra posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano después de que Benjamin Netanyahu afirmara que su país continúa "en guerra" con el grupo chií respaldado por Irán. Las operaciones militares han obligado a evacuar zonas próximas a Beirut y han provocado nuevos desplazamientos de civiles. Aunque Estados Unidos ha prorrogado el alto el fuego entre Israel y el gobierno libanés, la tregua continúa siendo extremadamente frágil.

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