Israel
Israel intercepta cinco flotillas con destino Gaza y en las que viajaban seis españoles
Con estas, Israel ya ha interceptado hasta 17 flotillas con dirección la Franja de Gaza.
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La marina israelí ha interceptado hasta cinco flotillas con dirección Gaza frente a las costas de Chipre. El objetivo de estas era prestar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y en ellas viajaban hasta seis españoles.
"Buques militares están interceptando actualmente nuestra flota y fuerzas de las FDI [el ejército de Israel] están abordando en este momento el primero de nuestros barcos a plena luz del día", informó Global Sumud Flotilla en redes sociales.
La intercepción de las embarcaciones tuvo lugar a 250 millas náuticas de las costas de Gaza y la organización ha denunciado lo sucedido en un comunicado: "Exigimos paso seguro para nuestra misión humanitaria legal y no violenta. Los gobiernos deben actuar ahora para detener estos actos ilegales o piratería destinados a mantener el asedio genocida de Israel sobre Gaza. La normalización de la violencia de la ocupación es una amenaza para todos nosotros".
La organización 'Rumbo a Gaza' también ha informado de que cuatro barcos, Adalah, Tenaz, Perseverance y Lina Al Nabulsi, fueron "atacados e interceptados ilegalmente por el Ejército israelí alrededor de las 10.30 horas de Turquía (9.30 hora peninsular española)".
Entre los españoles interceptados -hasta seis- está Ariadna Masmitjà, una docente catalana vinculada al sindicato Ustec.
Netanyahu lo celebra
Por otra parte, Benjamín Netanyahu quiso felicitar a los captores: "Están realizando un trabajo excepcional, tanto en la primera flotilla como en esta, y están frustrando un plan malicioso diseñado para romper el aislamiento que estamos imponiendo a los terroristas de Hamás en Gaza". Israel ha interceptado ya 17 naves de la Flotilla, cuando se dirigían a la Franja de Gaza
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