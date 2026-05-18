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Israel intercepta cinco flotillas con destino Gaza y en las que viajaban seis españoles

Con estas, Israel ya ha interceptado hasta 17 flotillas con dirección la Franja de Gaza.

Flotilla saliendo del puerto de Barcelona

Flotilla saliendo del puerto de BarcelonaEFE

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La marina israelí ha interceptado hasta cinco flotillas con dirección Gaza frente a las costas de Chipre. El objetivo de estas era prestar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y en ellas viajaban hasta seis españoles.

"Buques militares están interceptando actualmente nuestra flota y fuerzas de las FDI [el ejército de Israel] están abordando en este momento el primero de nuestros barcos a plena luz del día", informó Global Sumud Flotilla en redes sociales.

La intercepción de las embarcaciones tuvo lugar a 250 millas náuticas de las costas de Gaza y la organización ha denunciado lo sucedido en un comunicado: "Exigimos paso seguro para nuestra misión humanitaria legal y no violenta. Los gobiernos deben actuar ahora para detener estos actos ilegales o piratería destinados a mantener el asedio genocida de Israel sobre Gaza. La normalización de la violencia de la ocupación es una amenaza para todos nosotros".

La organización 'Rumbo a Gaza' también ha informado de que cuatro barcos, Adalah, Tenaz, Perseverance y Lina Al Nabulsi, fueron "atacados e interceptados ilegalmente por el Ejército israelí alrededor de las 10.30 horas de Turquía (9.30 hora peninsular española)".

Entre los españoles interceptados -hasta seis- está Ariadna Masmitjà, una docente catalana vinculada al sindicato Ustec.

Netanyahu lo celebra

Por otra parte, Benjamín Netanyahu quiso felicitar a los captores: "Están realizando un trabajo excepcional, tanto en la primera flotilla como en esta, y están frustrando un plan malicioso diseñado para romper el aislamiento que estamos imponiendo a los terroristas de Hamás en Gaza". Israel ha interceptado ya 17 naves de la Flotilla, cuando se dirigían a la Franja de Gaza

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