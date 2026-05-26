Al menos cuatro muertos, dos de ellos menores, tras una colisión entre un autobús escolar y un tren en Bélgica

A primera hora de este martes en un paso a nivel de Stationsstraaet en Buggenhout, al norte de Bélgica, un tren y un autobús escolar han colisionado dejando varias víctimas. En el interior del minibus viajaban siete niños y dos adultos, entre ellos el conductor del vehículo, según informa el medio belga VRT.

Según ha traslado el ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Crucke, a la cadena RTL, hay al menos cuatro víctimas, dos de ellas menores de edad. El conductor y adulto que acompañaba a los alumnos también han fallecido.

Unos 100 pasajeros a bordo del tren ya han sido evacuados. En el lugar se encuentran los servicios de emergencia. El servicio ferroviario entre Dendermonde y Londerzeel se encuentra afectado.

Thomas Baeken, de la empresa pública responsable de la infraestructura ferroviaria en Bélgica Infrabel, ha explicado al medio que, según las cámaras de seguridad, el paso a nivel estaba cerrado y en rojo.

Cruzó en rojo

Cuenta que "el tren ya estaba frenando. El maquinista accionó el freno de emergencia, pero no pudo evitar la colisión". Considera que "es uno de los accidentes en pasos a nivel más graves que se han producido" en el país. Y avanza que aún se está investigando cómo ocurrió el accidente.

Según lo recopilado por el medio la furgoneta venía de Kerkhofstraat, una calle paralela a la vía férrea, y giró a la izquierda hacia Vierhuizen, cruzando la vía, que estaba cerrada en ese momento. Y las 8:08, la furgoneta fue embestida por un tren.

Una escuela de educación especial

La agente de la Policía Federal An Berger, aclara que la furgoneta prestaba servicio en una escuela de educación especial, Richtpunt Campus Buggenhout, atendiendo principalmente a alumnos de secundaria.

Además, señala que "la policía ferroviaria ya ha realizado las primeras investigaciones. La fiscalía visitará el lugar de los hechos". Y en estos momentos se encuentran en el lugar del accidente un perito de tráfico y el laboratorio forense.

El ministro del Interior belga, Bernard Quintin, se ha pronunciado en 'X' sobre el mortal accidente: "Con gran pesar me entero del trágico accidente ocurrido en Buggenhout, en el que un autobús escolar fue embestido por un tren. Mis condolencias a las víctimas y a sus seres queridos. Deseo una pronta recuperación a los heridos".

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