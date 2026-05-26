Encuentran el cadáver de un niño de 11 años con una toalla apretada alrededor del cuello en un río de Rennes

Un menor de 11 años ha sido encontrado muerto en un río en Rennes, Francia. El cadáver estaba envuelto en una toalla de baño mojada y "muy apretada alrededor del cuello". La Policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Informa el medio francés 'Le Parisien' que las autoridades han detenido a una niña de 15 años tras presentarse "espontáneamente en la comisaría". El mismo medio ha confirmado que dos jóvenes fueron vistos con la víctima en el lugar de los hechos la tarde de la tragedia.

Un pescador dio la alerta

El cuerpo del menor fue descubierto el domingo. Un pescador, alertando por los gritos de un niño, descubrió el cadáver y dio el aviso rápidamente a los agentes que se trasladaron el lugar y descubrieron el cuerpo en un arbusto y con la toalla alrededor del cuello.

Las autoridades han confirmado la detención de dos menores de 15 y 16 años relacionados con la muerte del niño. Los buzos buscan nuevos indicios por el río donde fue encontrado el cadáver. Los agentes siguen investigando la zona.

Tras la alerta, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada aunque trataron de reanimarle. El cuerpo fue encontrado cerca de un complejo residencial situado cerca de la Vilaine, un río que cruza Rennes, donde los agentes estuvieron haciendo las primeras observaciones.

Muchos de los vecinos de la zona han confesado a ‘Le Parisien’ que se encuentran conmocionados tras enterarse de la noticia: "Hay un parque no muy lejos, la gente suele correr por la orilla del río. Está muy descubierto, es muy raro que se pudiese cometer un delito aquí".

Varios muertos por calor en Francia

La ola de calor que afecta a Francia dejó al menos siete muertos, entre ellos dos personas que fallecieron mientras hacían deporte y cinco por ahogamiento, informó este martes la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, en un día en que varias regiones del oeste del país están en alerta naranja por canícula.

"Lo que puedo decir hoy es que habría siete fallecimientos relacionados directa o indirectamente con el calor", declaró este martes Bregeon. Dos personas fallecieron mientras practicaban deporte, una el domingo en París y otra el lunes en la metrópoli de Lyon, mientras que las otras cinco murieron ahogadas mientras se bañaban en diferentes puntos del país.