Muere un niño por difteria por primera vez en 50 años en República Checa

La difteria vuelve a situarse en el centro de la preocupación sanitaria en Europa. República Checa ha confirmado la muerte de un niño de tres años por esta enfermedad infecciosa, el primer fallecimiento infantil registrado en el país desde 1969. El menor no estaba vacunado, según han informado fuentes hospitalarias citadas por Radio Praga.

El niño procedía de la región de Moravia-Silesia, al noreste del país, y permanecía ingresado inicialmente en un hospital de Ostrava. Sin embargo, su estado empeoró y tuvo que ser trasladado a un centro sanitario de Praga a finales de abril. Falleció el pasado 18 de mayo, aunque el caso ha trascendido ahora.

El regreso de una enfermedad erradicada

La República Checa llevaba décadas sin registrar muertes por difteria. De hecho, esta enfermedad había desaparecido prácticamente del mapa sanitario nacional hasta su reaparición en 2022, después de más de treinta años sin casos confirmados.

Desde entonces, las cifras han comenzado a aumentar. En Moravia-Silesia no se notificó ningún contagio entre 2000 y 2022. Sin embargo, en 2024 se detectaron seis casos y en 2025 la cifra ascendió a catorce. En lo que va de 2026 ya se han contabilizado nueve infecciones en la región, incluido el caso del menor fallecido.

Dentro de la misma familia, tres de los cinco hermanos contrajeron la enfermedad. Solo uno de ellos había recibido la vacuna.

La vacunación bajo el foco

Las autoridades sanitarias han insistido en que "la protección más eficaz contra la enfermedad es la vacunación". En República Checa, la inmunización frente a la difteria es obligatoria durante la infancia, aunque los médicos alertan de que cada vez son más frecuentes los retrasos en la administración de las dosis.

Los especialistas advierten de que vacunar fuera de los plazos recomendados incrementa los riesgos y puede facilitar el regreso de enfermedades que se consideraban controladas desde hace décadas.

Pese a este caso, la cobertura vacunal en la región continúa siendo elevada. Según los datos oficiales, el 95 % de la población de Moravia-Silesia está vacunada frente a la difteria.

Qué es la difteria

La difteria es una infección bacteriana que afecta principalmente a las vías respiratorias y que puede derivar en complicaciones graves, como insuficiencia respiratoria o daños cardíacos y neurológicos.

La expansión de los programas de vacunación permitió reducir de forma drástica su presencia en Europa durante el siglo XX. Sin embargo, el repunte de contagios detectado en algunos países ha devuelto la atención sobre una enfermedad que muchos consideraban ya desaparecida.

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