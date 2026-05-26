Preocupación por el estado de salud de la princesa Mette-Marit: "Está muy enferma"

El príncipe herederoHakoon de Noruega admitió sentirse "preocupado" por la salud de su esposa, la princesa Mette-Marit, y dijo que ha empeorado de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018.

Tal y como declaró Hakoon a medios noruegos tras la entrega de un premio en Oslo, "la princesa heredera está muy enferma y pienso que últimamente está un poco peor, así que estoy preocupado por su salud". Ha detallado que la princesa "usa oxígeno en el día a día", lo que le "ayuda algo".

Este empeoramiento de su condición ha obligado a la princesa, de 52 años, a reducir un poco su agenda en el último año.

Hace unos meses, fue la propia Mette-Marit la que confesó que podría necesitar un trasplante de pulmón y a mediados del pasado mes de abril, apareció por primera vez en público usando una cánula nasal de oxígeno.

El juicio a su hijo Marius y su amistad con Jeffrey Epstein

Aparte de por su estado de salud, la princesa noruega ha pasado por un último año difícil. Su hijo Marius tuvo que someterse a un juicio por, presuntamente, violar, maltratar y filmar sin consentimiento a varias mujeres. Durante el juicio, el hijo de la princesa se declaró inocente por esos cargos.

No obstante, Marius, de 29 años, admitió haber cometido una agresión a una mujer, haber transportado varios kilos de marihuana para un tercero, quebrantar la prohibición de visita a una persona y varios delitos de tráfico.

La acusación recogía 38 delitos entre los que destacaban cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, drogas, daños y alteración al orden público.

No es la única polémica en la que se ha visto envuelta la heredera consorte de la Casa Real noruega. Hace unos meses, Mette-Marit apareció en los archivos de Epstein.

Según el periódico noruego VG, el nombre de la princesa aparece más de 1.000 veces en los documentos publicados por el departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la investigación del caso Epstein.

Al parecer, la princesa estuvo cuatro días en enero de 2013 en la casa de Epstein en Palm Beach, Florida. Hace tiempo, la Casa Real noruega confirmó la relación entre ambos, aunque la describían como casual. Ahora, hay correos que demuestran que hablaban sobre libros, películas o cumplidos.