Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

TRUMP

Trump asegura estar en “perfecto estado de salud” tras un chequeo médico a semanas de cumplir 80 años

El presidente de los Estados Unidos busca disipar las dudas sobre su estado de salud frente al debate sobre la edad de los líderes políticos del país.

Donald Trump

Donald TrumpAntena 3 Noticias

Publicidad

Aya Fares
Publicado:

El presidente Trump aseguró este martes que se encuentra en “perfecto estado de salud” tras someterse a un examen médico rutinario en el Centro Médico Militar Walter Reed, a pocos días de cumplir 80 años. Trump dijo en su red social Truth que “todo salió perfecto” y, junto a esta afirmación, la Casa Blanca también difundió una fotografía del presidente acompañada del mensaje: “¡Perfecto estado de salud!”.

Este chequeo, que busca disipar las dudas sobre su salud, llega en un momento clave para el presidente, que se prepara para afrontar la campaña de las elecciones legislativas de medio mandato previstas para noviembre. Trump, que el próximo 14 de junio cumplirá 80 años, se convirtió en 2025 en el presidente más mayor en asumir el cargo en la historia de Estados Unidos.

Aunque suele presumir de su energía y resistencia física, en los últimos meses han surgido dudas sobre su salud debido a imágenes en las que aparecía con moretones en las manos, los tobillos hinchados y episodios de somnolencia durante actos públicos. El presidente ha negado quedarse dormido y sostiene que simplemente cierra los ojos en algunos momentos.

La Casa Blanca reveló el año pasado que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección frecuente en adultos mayores que provoca acumulación de sangre en las piernas y puede causar inflamación y molestias. Sin embargo, los médicos han insistido en que su estado cardiovascular es “excelente”.

A pesar de haber criticado abiertamente el estado de salud de su antecesor, Donald Trump asegura que la edad no supondrá una limitación para mantenerse en el cargo, a diferencia de Joe Biden, quien abandonó la presidencia en 2024 con 81 años frente a las dudas sobre su capacidad para continuar en el cargo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Así opera la flota fantasma de Putin para esquivar las sanciones internacionales

Francia intercepta lo que llaman un petrolero en la sombra

Publicidad

Mundo

Israel mata al jefe militar de Hamas y a su familia

Israel mata al nuevo jefe militar de Hamás y a su familia 11 días después de abatir a su antecesor

Donald Trump

Trump asegura estar en “perfecto estado de salud” tras un chequeo médico a semanas de cumplir 80 años

Tanque de licor blanco gravemente dañado en una planta industrial de Longview, en el estado de Washington, en el noroeste de EEUU

Al menos un muerto, nueve heridos y varios desaparecidos tras romperse un tanque industrial

Vacunas
Difteria

Muere un niño por difteria por primera vez en 50 años en República Checa

Un centenar de guarderías y escuelas investigadas en Francia por golpes, humillaciones y abusos sexuales a menores.
Francia

Gritos, empujones, tirones de pelo, prohibición de comer y violaciones a los niños del escándalo de las guarderías francesas

Imagen de la princesa Mette-Marit
Familia Real Noruega

Preocupación por el estado de salud de la princesa Mette-Marit: "Está muy enferma"

Su marido, el príncipe Hakoon de Noruega, ha detallado que ha empeorado de la fibrosis pulmonar crónica que le diagnosticaron en 2018.

Alivio en Italia: los cooperantes trasladados a Milán dan negativo
Brote ébola

Alivio en Italia: los cooperantes trasladados a Milán con síntomas compatibles con el ébola dan negativo

La sospecha inicial activó los protocolos de alta seguridad en el Hospital Sacco tras la llegada de dos trabajadores humanitarios desde Uganda con síntomas hemorrágicos.

María Corina Machado

María Corina Machado, sobre la investigación a Zapatero: "Es parte del saqueo más cruel de la historia"

Donald Trump, presidente de EEUU

Trump convierte los Acuerdos de Abraham en condición clave para la paz en Oriente Medio

El lugar de un accidente entre un tren y una furgoneta, en el paso a nivel de Vierhuizen, en Buggenhout,

Al menos cuatro muertos, dos de ellos menores, tras una colisión entre un autobús escolar y un tren en Bélgica

Publicidad