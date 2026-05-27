Trump asegura estar en “perfecto estado de salud” tras un chequeo médico a semanas de cumplir 80 años

El presidente Trump aseguró este martes que se encuentra en “perfecto estado de salud” tras someterse a un examen médico rutinario en el Centro Médico Militar Walter Reed, a pocos días de cumplir 80 años. Trump dijo en su red social Truth que “todo salió perfecto” y, junto a esta afirmación, la Casa Blanca también difundió una fotografía del presidente acompañada del mensaje: “¡Perfecto estado de salud!”.

Este chequeo, que busca disipar las dudas sobre su salud, llega en un momento clave para el presidente, que se prepara para afrontar la campaña de las elecciones legislativas de medio mandato previstas para noviembre. Trump, que el próximo 14 de junio cumplirá 80 años, se convirtió en 2025 en el presidente más mayor en asumir el cargo en la historia de Estados Unidos.

Aunque suele presumir de su energía y resistencia física, en los últimos meses han surgido dudas sobre su salud debido a imágenes en las que aparecía con moretones en las manos, los tobillos hinchados y episodios de somnolencia durante actos públicos. El presidente ha negado quedarse dormido y sostiene que simplemente cierra los ojos en algunos momentos.

La Casa Blanca reveló el año pasado que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección frecuente en adultos mayores que provoca acumulación de sangre en las piernas y puede causar inflamación y molestias. Sin embargo, los médicos han insistido en que su estado cardiovascular es “excelente”.

A pesar de haber criticado abiertamente el estado de salud de su antecesor, Donald Trump asegura que la edad no supondrá una limitación para mantenerse en el cargo, a diferencia de Joe Biden, quien abandonó la presidencia en 2024 con 81 años frente a las dudas sobre su capacidad para continuar en el cargo.

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