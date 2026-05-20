Irán amenaza con extender el conflicto "más allá de Oriente Medio" si EEUU e Israel vuelven a atacar

La Guardia Revolucionaria de Irán emitió el miércoles un comunicado en el que amenaza con extender el conflicto de Oriente Medio "más allá de la región" si Estados Unidos e Israel reanudan los ataques contra Teherán en los próximos días.

Un aviso lanzado ante el fracaso de las negociaciones y después de las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró este martes que si no había avances o un acuerdo "en dos o tres días" retomaría la ofensiva "el viernes, sábado, domingo o puede que a inicios de la semana que viene".

Negociaciones en punto muerto

Desde hace semanas, Irán y EEUU se encuentran en un punto muerto en las conversaciones, siempre realizadas con la intermediación de Pakistán. Ambos países están en posiciones lejanas, sobre todo en lo referido al futuro del estrecho de Ormuz, que Irán quiere controlar, y al programa nuclear.

"Si la agresión contra Irán es repetida, la guerra se extenderá fuera de Oriente Medio, y realizaremos ataques destructivos en lugares que nunca hubierais imaginado. Ya antes avisamos que un ataque de EEUU sumiría a la región en la guerra. Nuestros avisos, no como los del enemigo, no son vacíos. Nuestro aviso es que en caso de nueva agresión, activaremos nuestras capacidades de atacar fuera de la región", ha declarado este miércoles en un comunicado la Guardia Revolucionaria iraní según un comunicado difundido por la agencia de noticias semioficial Mehr.

Trump "a una hora" de atacar

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, por su lado, declaró en una rueda de prensa que ni Trump ni Teherán deseaban que se reanudara la campaña militar, y describió las negociaciones entre Estados Unidos e Irán como en un estado "bastante bueno".

A pesar de que Trump, anteriormente, había dicho que había estado a "una hora" de decidir si atacaría a Irán el martes, antes de que lo convencieran de posponer el ataque.

En este contexto, el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, también se ha pronunciado: "Hemos aprendido mucho en este tiempo. La vuelta de la guerra vendría con muchas más sorpresas por nuestra parte".

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