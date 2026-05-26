Gritos, empujones, tirones de pelo, prohibición de comer y violaciones a los niños del escándalo de las guarderías francesas

Más de 100 guarderías y escuelas francesas están siendo investigadas por posibles casos de violencia y agresiones sexuales contra sus alumnos. Los casos registrados en los últimos meses denuncian desde gritos, empujones y tirones de pelo hasta abusos y violaciones.

Hasta 84 guarderías y 20 centros de primaria están siendo investigados por la Fiscalía tras recibir más de 100 denuncias al respecto. Uno de los epicentros de las denuncias es la guardería pública Saint-Dominique, en el distrito 7 de París, donde ya han comenzado los interrogatorios.

16 personas, de entre 18 y 68 años, fueron detenidas y puestas bajo custodia por la Policía francesa el pasado miércoles por presuntas agresiones sexuales y actos de violencia sexual contra menores. Además, la fiscal de París, Laure Beccuau, anunció la semana pasada que la brigada criminal de la policía aún tiene "un número considerable de expedientes" pendientes.

Tres de los detenidos eran agentes especializados de guarderías, otros tres eran gestores educativos de la Ciudad en centros de ocio y los otros diez eran líderes contractuales. Varios de los detenidos ya habían sido suspendidas de sus funciones, mientras que otras no.

Entre las víctimas, niños y niñas de tres y cuatro años

Las agresiones sexuales y las violaciones así como los gritos, los empujones, tirones de pelo o la obligación de comer hasta vomitar son algunos de los delitos y humillaciones que se habrían cometido durante los recreos, según ha afirmado la Fiscalía.

Las investigaciones apuntan a que los delitos de maltrato y violación de niños incluían víctimas de entre 3 y 11 años.

En muchos casos, los monitores que se encargaban del alumnado durante el recreo y actividades extraescolares no tienen formación ni titulación profesional, sino que pueden ser contratados a través de los ayuntamientos y las autoridades locales.

Un proceso de selección y verificación deficiente de los supervisores escolares ha sido el foco de las críticas de distintas asociaciones de padres y madres, teniendo en cuenta que los monitores pueden llegar a pasar más tiempo con los niños y niñas que el propio profesorado.

La lamentable situación que tiene a la capital en shock traspasa la frontera parisina. El colectivo SOS Périscolaire ha recibido más de 600 testimonios de familias que comparten casos de distintos tipos de abuso en guarderías y escuelas de todo el país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.