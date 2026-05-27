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Al menos un muerto, nueve heridos y varios desaparecidos tras romperse un tanque industrial

Unos 340.000 litros del material, una sustancia altamente alcalina y corrosiva, podrían estar dentro del tanque dañado.

Tanque de licor blanco gravemente da&ntilde;ado en una planta industrial de Longview, en el estado de Washington, en el noroeste de EEUU

Tanque de licor blanco gravemente dañado en una planta industrial de Longview, en el estado de Washington, en el noroeste de EEUUEuropa Press

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La rotura de un tanque con más de 340 metros cúbicos de licor blanco ha dejado un fallecido, nueve heridos y otros nueve desaparecidos. Se trata de una sustancia altamente alcalina y corrosiva compuesta de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio utilizada en la fabricación de papel.

El incidente ha tenido lugar en una planta industrial de Longview, en el noroccidental estado de Washington en Estados Unidos. "Los equipos de emergencia continúan las operaciones", según ha anunciado el Departamento de Bomberos de la ciudad. Además, "las labores de recuperación siguen siendo complejas debido a las preocupaciones de seguridad que persisten".

En cuanto al número de víctimas, han detallado, que "al menos un muerto, nueve heridos y nueve desaparecidos tras romperse un tanque industrial en el estado de Washington", así como la desaparición de nueve empleados.

Concretamente, diez personas han sido trasladadas a hospitales: ocho empleados heridos, un bombero herido y un fallecido.

En un principio, los Bomberos advirtieron que esta solución química empleada en la cocción de la madera para la producción de pasta de celulosa "se creía que contenía aproximadamente 303.000 litros. Sin embargo, las autoridades ahora informan que el tanque contenía aproximadamente más de 3,4 millones de litros de licor blanco".

En la misma línea han precisado que "aproximadamente 340.700 litros de material podrían permanecer dentro del tanque dañado", el cual, para mayor gravedad, "permanece inestable, lo que crea condiciones peligrosas para el personal de emergencia".

Estas condiciones que afectan a parte de las instalaciones están limitando el acceso a algunas áreas del lugar, aunque aseguran que "actualmente no existe una amenaza directa para la comunidad en los alrededores".

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