María Corina Machado, sobre la investigación a Zapatero: "Es parte del saqueo más cruel de la historia"

La opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha hablado de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por la trama del caso Plus Ultra.

Machado asegura que la investigación es parte del saqueo más cruel de la historia de la Humanidad y que se calcula que el chavismo ha hecho un desfalco de 500.000 millones de dólares al país. Además, la opositora venezolana dice no estar sorprendida por la complicidad de Zapatero con el chavismo.

"Lamentablemente todas estas investigaciones y escándalos terminan llevando a Venezuela. Y son parte del saqueo más cruel de la historia de la Humanidad", ha señalado Machado. Y ha añadido: "Un país donde no solamente su riqueza, su territorio, sus instituciones se entregaron al crimen organizado, sometiendo a una nación al hambre, a la miseria y a la migración. Es trágico, pero es la verdad".

"¿Mediador entre quién? Esa es la pregunta"

"Tengo la convicción de que todo saldrá a flote, que toda la verdad se sabrá pronto. Y no solamente con estos escándalos, sino con todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo al día de hoy en Venezuela (fuentes independientes calculan que la revolución desfalcó 500.000 millones de dólares al país)", apunta María Corina Machado.

El periodista de El Mundo también le pregunta durante la entrevista sobre el presunto papel de mediador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela durante una década. Y responde Machado: "¿Mediador entre quién? Esa es la pregunta".

'Comercialización de Amarillo'

Venezuela vuelve a convertirse en el epicentro de la investigación, pero ahora el foco está puesto en una supuesta red internacional vinculada al oro venezolano.

Los investigadores muestran conversaciones entre Julio Martínez, amigo de Zapatero, y los hermanos Chacón, dos empresarios venezolanos vinculados a presuntas exportaciones de oro en Venezuela. Utilizan palabras clave como 'Proyecto Egipcio', 'Los del Desierto' o 'Comercialización de Amarillo'. Una expresión esta última que, según la UDEF, haría referencia directa al oro.

El exjefe de espionaje de Venezuela, conocido como 'El Pollo' Carvajal, ya trasladó a la Audiencia en el 2021 que Zapatero era propietario de una mina de oro en Venezuela. Hace unos meses, en el Senado, el expresidente negó las acusaciones: "Sale un información falsa, que cobré tanto, que tengo relaciones con Maduro... No solo tenía una mina de oro, sino que además tenía actividades irregulares", se defendió.

Más de 100 joyas en una caja fuerte

La última hora del 'caso Zapatero' pasan por las más de 100 joyas que se han encontrado en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. Había pulseras, collares, brazaletes, pendientes, relojes. La secretaria del expresidente Zapatero alegó que eran herencia de la mujer del expresidente y regalos de algunos viajes. En total se han contabilizado 103 piezas diferenciadas en dos grupos, uno con objetos más desgastados y de menor valor y otro de gran valor.

Según el informe, el despacho era el centro de operaciones de la presunta red de tráfico de influencias, mientras que el domicilio de Zapatero se describe, por la policía como "un espacio idóneo", en el que se daban instrucciones de "mayor sensibilidad". Porque en esa casa habría "mayor reserva y control de la información".

Calama pospone la declaración

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de posponer su declaración como investigado en el denominado 'caso Plus Ultra' y ha señalado el interrogatorio para los días 17 y 18 de junio, a las 9 horas.

En una providencia, el magistrado indica que procede el aplazamiento, inicialmente señalado para el día 2 de junio, atendiendo la solicitud del expresidente del Gobierno, cuya defensa había esgrimido la extensión de la causa, a la que hasta ayer no tuvo acceso.

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