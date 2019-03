"Intentaron ponerme la chaqueta con la bomba, pero conseguí huir"

Las fuerzas de seguridad paquistaníes detuvieron hoy a una niña de ocho años que portaba un chaleco con explosivos en un control de la zona tribal noroccidental de Dir, fronteriza con Afganistán, informaron fuentes policiales.

Con ocho años, ha denunciado su secuestro a manos de radicales islámicos en Peshawar, con el objetivo de que se hiciera explosionar con un chaleco bomba.

La niña compareció en una conferencia de prensa junto a la policía pakistaní, quien explicó la historia. Al parecer, la pequeña fue secuestrada por dos hombres y dos mujeres en un coche en la ciudad de Peshawar, donde reside.

Trataron de ponerle un chaleco bomba con la intención de que se hiciera explosionar junto a un control de seguridad. Según sus propias palabras "me pusieron una chaqueta con la bomba pero no me ajustaba. Cogieron otra y tampoco y conseguí huir antes de que fueran a por una tercera".

Según las fuentes, citadas por varios medios paquistaníes, la niña aseguró al ser interrogada que había sido secuestrada días atrás en la ciudad de Peshawar (noroeste).

La menor dijo que los secuestradores le inyectaron sedantes antes de llevarla a la localidad de Balambat, donde finalmente fue detenida. De acuerdo con esta versión, los secuestradores -identificados como insurgentes por las autoridades- soltaron a la niña en las inmediaciones del control policial pero se dieron a la fuga tras apercibirse de que los agentes sospechaban de la menor.