Un inglés encuentra 60.000 libras flotando en el río Támesis y las entrega a la Policía

La policía británica busca al dueño de 60.000 libras que han aparecido flotando en el río Támesis la localidad de Spalding. Un vecino paseaba con su perro cerca de la orilla cuando encontró el botín. El hombre comunicó a la Policía que recuperó todo el dinero y que se ha hecho cargo de su custodia.

Quien lo reclame no sólo tendrá que probar que es suyo también dar explicaiones de porqué maneja tanto dinero en efectivo. "Creemos que probablemente provenga de alguna banda criminal", asegura un agente.

Los vecinos, en cambio no tienen tan claro que ellos también hubieran devuelto el dinero. "Me compraría un coche nuevo y me iria de vacaciones", dijo una vecina. "No me lo guardaría porque me preocuparía mucho su origen", asegura otro. La policía ha pedido ayuda al Banco de Inglaterra para resolver este misterio.