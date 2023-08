Las imágenes de Daniel Sancho con Edwin Arrieta por Tailandia antes de matarlo y descuartizarlo

Daniel Sancho ha hablado este domingo por primera vez con la prensa y ha confesado el crimen del colombiano Edwin Arrieta Arteaga.

Sancho ha asegurado en una entrevista que era el rehén de Edwin. "Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", ha apuntado. En este sentido, ha señalado que Edwin estaba "obsesionado" con él. "Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira", ha asegurado.

Sobre si se ha sentido forzado por la Policía de Tailandia ha asegurado que no. "Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo", ha añadido.

Este sábado se han difundido también unas imágenes en las que se ve a Sancho circulando junto a su amigo colombiano en una motocicleta. Las autoridades también han difundido imágenes en las que el hijo del actor Rodolfo Sancho aparece en comisaría, sin esposas y custodiado por los agentes con los que ha acudido a la reconstrucción del crimen.

¿Cómo sucedió el crimen?

Todo ha ocurrido en la isla tailandesa de Ko Pha Ngan. El jueves 3 de agosto se encontraron restos humanos de un cuerpo descuartizado en el basurero de la isla. El mismo jueves por la noche, Daniel Sancho acudió a presentar una denuncia por la desaparición de su amigo Edwin Arrieta, cirujano colombiano.

Daniel se declaró en todo momento inocente, pero lo mantuvieron bajo custodia.

El viernes se encontraron más restos humanos, entre ellos una bolsa que tenía dos partes de extremidades inferiores, junto a una camiseta y unos pantalones cortos. Tras localizar estos restos la Policía decidió interrogar a Sancho.

Entonces, el joven les confesó que había matado a Arrieta por "celos" y temor de que "me engañara".

Los agentes tailandeses llevaron hoy a Sancho a diferentes puntos de la isla para la reconstrucción del crimen. La Policía tailandesa busca todavía el resto de miembros del cadáver, sin que se haya podido aún confirmar que los hallados hasta ahora pertenezcan al médico colombiano desaparecido.

Tras la reconstrucción, el sospechoso, hijo del actor español Rodolfo Sancho, ha regresado a la comisaría de Koh Phangan, donde se ha reunido con altos mandos policiales en una sala de conferencias. Sancho vestía una camiseta oscura, no estaba esposado y se hallaba sentado en la mesa junto a varias personas.

Se espera que este lunes el juez revise el caso y las pruebas presentadas por la policía y decida si le acusa formalmente.

Han localizado un kayak utilizado por Sancho

Este domingo también se ha localizado encontrado un kayak presuntamente empleado por Sancho para arrojar una maleta en la que se encontraban los restos descuartizados de su víctima.

El kayak ha sido encontrado en la playa de Salat, a unos 300 metros del hotel donde ocurrió el asesinato. Al parecer, el joven habría contactado con las mujeres dueñas de la canoa para pedirles que se lo alquilaran sobre las 21.00 horas. Ante la negativa de las mujeres, finalmente les ofreció comprárselo por 1.000 dólares, términos que acabaron aceptando.

El actor Rodolfo Sancho pide respeto

El actor Rodolfo Sancho ha pedido el "máximo respeto" para su hijo. ". En un breve comunicado remitido a EFE, el actor y la familia del joven ruegan "a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado" ante los últimos acontecimientos. También piden que no se lancen informaciones "que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso".

¿Quién es Edwin Arrieta?

Arrieta era un médico cirujano plástico originario de Lorica, en Córdoba. Este médico ejercía su trabajo en Montería, donde operaba en una exitosa clínica.

Los familiares de la víctima han emitido un comunicado en el que explican que no van a dar declaraciones: "Los familiares del médico Edwin Arrieta Arteaga, asesinado en Tailandia, indicaron que se abstendrán de dar declaraciones, para no entorpecer la investigación".