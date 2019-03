Illinois echa el cierre a su corredor de la muerte

El estado de Illinois ha sacado del corredor de la muerte a los últimos 15 reos condenados a la pena capital, meses después de que las autoridades decidieran conmutar la pena de muerte por la cadena perpetua.



La medida entró en vigor el viernes, aunque el Departamento de Penas comenzó a vaciar las celdas de los condenados a muerte de la cárcel en marzo. Estos individuos han sido evaluados y trasladados a otras instalaciones de máxima seguridad, ha relatado este sábado la portavoz del Departamento Stacey Solano.



El gobernador estatal, Pat Quinn, firmó la prohibición el 9 de marzo al argumentar que era imposible mantener un sistema que habría condenado erróneamente al menos a 20 hombres inocentes.



Desde entonces el estado ha convertido el antiguo corredor de la muerte en una instalación ideada para prisioneros que han salido del penal de alta seguridad de Tamms. Solano afirma que todavía no se ha decidido qué hacer con la cámara de ejecuciones, que no se utiliza desde 1999. Ello se debe a que el ex gobernador George Ryan suspendió las ejecuciones en 2000, lo que le valió el aplauso del movimiento internacional contra la pena capital.



Con la prohibición, Illinois se convierte en el cuarto estado que en los últimos dos años ha dado este paso, después de Nueva York, Nueva Jersey y Nuevo México. Las autoridades federales y 34 estados siguen en cambio contemplando la pena de muerte.

De acuerdo con datos facilitados por Amnistía Internacional, en 2009 Estados Unidos fue el quinto país en número de ejecuciones, entre los 18 en los que se consumó dicha pena. China por sí sola ejecutó a "miles", seguida de Irán, Irak y Arabia Saudí.