Hugo Chávez canta y baila junto a los estudiantes en el Palacio de Miraflores

El gobernante Hugo Chavéz recibió en el día del estudiante universitario a numerosos jóvenes que después de recorrer la capital se congregaron en el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno), donde cantó e hizo coros con los estudiantes entonando el himno nacional.



Chávez, quien fue operado en junio pasado de un tumor canceroso, reiteró que dejará el poder en el 2031, al desvirtuar las especulaciones sobre su supuesto mal estado de salud.



"Yo tenía previsto irme en el 2021, pero ahora como los escuálidos (opositores) están diciendo que me estoy muriendo, que ya estoy listo para la parrilla, que ya no puedo más (...) ahora tengo el plan y se lo propongo, con el favor de Dios y la voluntad de ustedes, de gobernar aquí desde aquí hasta el 2031", subrayó.



Indicó que se propone a vencer en los comicios presidenciales que el país celebrará el 7 de octubre del 2012, en los que buscará su cuarta elección consecutiva, y previó que se impondrá por fuera de combate "fulminante". Chávez señaló que en su próximo mandato, del 2013 al 2019, viene una "profundización de la revolución socialista".



"Socialismo, socialismo y más socialismo. Tenemos que profundizar la lucha y la derrota contra los vicios del pasado que todavía perviven entre nosotros. Los vicios del capitalismo: la violencia, la inseguridad, la desigualdad, la corrupción, el egoísmo, el individualismo, todavía hay mucho de eso", sentenció.



Resaltó que no se irá de Miraflores, sede de Gobierno de la que dijo que "no es un palacio" sino "una casa vieja, un caserón, al que se le mete el agua por todos lados".



"De esta casa por más que se inunde, por más vieja que sea, más nunca nos iremos", sentenció.