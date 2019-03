Hollande: "No negociaremos con EEUU si no hay garantías de que el espionaje acabó"

TRAS LA FILTRACIÓN DEL DIARIO 'DER SPIEGEL'

"Queremos una confirmación o un desmentido. No podemos prejuzgar", ha recalcado el jefe del Elíseo en la misma línea que el presidente del Parlamento Europeo. Hollande entiende que debe haber sistemas de control en la lucha contra el terrorismo, pero no en las instituciones europeas. "No creo que haya peligro en las embajadas de la UE", dijo.