Hillary Clinton pide a Mubarak que de paso a una democracia real

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, instó al Gobierno de Egipto a iniciar un proceso de diálogo con quienes protestan contra el presidente Hosni Mubarak para garantizar una transición a "una democracia real".

"El destino de Egipto depende del pueblo egipcio", dijo Clinton en una entrevista con la cadena FOX en la que se refirió a las elecciones presidenciales egipcias previstas para el próximo mes de septiembre como una oportunidad de cambio en un régimen que se ha mantenido desde 1981.



"Egipto necesita una transición ordenada y pacífica a una democracia real, no falsa como la de las elecciones que vimos en Irán hace dos años", afirmó la secretaria de Estado.

Clinton, que concedió entrevistas a cinco cadenas de televisión para hablar sobre Egipto, evitó mencionar una posible salida de Mubarak como piden los ciudadanos egipcios que se manifiestan desde el martes.



"No se trata de quién retiene el poder. Se trata de cómo vamos a responder a las necesidades y quejas legítimas expresadas por el pueblo egipcio y trazar un nuevo camino. Claramente, el camino que se ha seguido no ha creado el futuro democrático y la oportunidad económica que buscan quienes protestan", indicó.



La secretaria de Estado, que se centró en la necesidad de que Mubarak establezca "un diálogo con los líderes de la oposición y la sociedad civil para trazar un nuevo camino", hizo referencia a los fallos que su país observa en el régimen egipcio.



"Han tenido que pasar treinta años para que se nombre a un vicepresidente", afirmó en la cadena CNN refiriéndose al general Omar Suleimán que ayer juró ese cargo. Estados Unidos "de ninguna manera" va a esperar otros treinta años "para que se implementen las reformas económicas y democráticas que el pueblo necesita", aseguró.



Los nombramientos de Suleimán y del general Ahmed Shafiq como primer ministro no han satisfecho a los dirigentes de la oposición ni a los egipcios, mientras se viven escenas de caos en El Cairo y Alejandría, entre otros lugares.



La Embajada de Estados Unidos en Egipto ha pedido este domingo a sus ciudadanos, ya sean residentes o de visita, que abandonen el país lo antes posible.