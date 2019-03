Los Hermanos Musulmanes esperan el fin de las protestas porque "ya no hay motivos"

Los Hermanos Musulmanes egipcios advirtieron de que, tras la anulación de la polémica declaración constitucional que blindaba los poderes presidenciales, "ya no hay motivos" para que la oposición continúe con sus protestas.

"Los Hermanos Musulmanes aseguran que el anuncio constitucional de noviembre, que causó mucha polémica, ha sido anulado con el anuncio de ayer, y ya no hay motivos para instigar al pueblo a participar en manifestaciones ni para que haya más diferencias", señaló el portavoz del grupo, Mahmud Gozlan, en un comunicado.

Sin embargo, las concentraciones frente al Palacio Presidencial se mantienen porque creen que no se han satisfecho sus peticiones. " El presidente no ha cambiado su decisión solo hasta que la gente haya perdido la vida y estas personas tienen sus derechos, así que no nos iremos hasta que él abandone", afirman.

No obstante, esta ha sido la primera noche en una semana sin enfrentamientos. Desde el inicio de crisis nueve personas han muerto y un millar ha resultado heridas.

El pais, de 82 millones de habitantes, continúa dividido y un muro de hormigón blinda el Palacio Presidencial. El Ejército rompió su silencio el mismo día en el que anuló el decretazo con una advertencia "sin diálogo entre las fuerzas políticas el pais se deslizaba al desastre".