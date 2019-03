"No hay fugas, sino emisiones controladas con poca radiactividad"

Los expertos no temen que puede producirse un desastre nuclear en Japón, pese a que algunas informaciones hablan de fugas radiactivas.

"No son fugas, sino emisiones controladas y que tienen un escasa radiactividad", asegura Agustín Alonso, catedrático en energía nuclear.



Según él, "no va a pasar nada y la población está bien protegida" con el perímetro de seguridad de 20 kilómetros que han establecido las autoridades.



Las autoridades de Japón se están preparando para la posible distribución de yodo entre las poblaciones cercanas a las plantas nucleares afectadas por el terremoto de 8,9 grados del viernes, según ha confirmado este sábado la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), que ha recibido de Tokio informaciones acerca de estos preparativos.



El yodo sirve como protector ante exposiciones a materiales radioactivos, por lo que podría convertirse en un elemento esencial si se confirman fugas en algunos reactores. El compuesto sería repartido entre las personas que viven cerca de las centrales de Fukushima Daiichi y Fukushima Daini.