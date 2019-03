Un grupo de turistas suecos es agredido por un tumulto en Túnez

Un grupo de trece suecos que habían viajado a Túnez para cazar son atacados por un tumulto en la capital tunecina cuando salieron de varios taxis para regresar a su hotel, según ha explicado la empresa organizadora del viaje en declaraciones a la radio pública sueca.



Tras el incidente los suecos fueron trasladados a una comisaría, donde se comprobó que no habían cometido ningún delito, según esta fuente. "No ha sido la Policía quien les atacó, sino un tumulto que arremetió contra ellos cuando los vieron salir del taxi y les faltaban 10 metros para llegar a su hotel", ha explicado una de las propietarias de Swedish Hunting Trips, Inger Eckhart.



El grupo viajó a Túnez hace una semana para cazar jabalíes y regresaban a su hotel desde el aeropuerto, donde se enteraron de la cancelación de su vuelo de vuelta.



"No hay nadie herido hasta el punto de ser ingresado en un hospital, sólo tienen algunas magulladuras. Ahora están en la comisaría bajo protección policial. La Policía ha prometido que les escoltarían hasta un hotel", dijo Eckhart.



El corresponsal de la televisión sueca en Túnez ha explicado que los atacantes creyeron que se trataba de algún tipo de milicia, ya que portaban armas.