Condena de 17 años de prisión y 15.000 € de indemnización por abusar y grabar a una menor en Canarias

El condenado, que trabajaba como conductor de ambulancias, conoció a la joven en una acampada en Tenerife en octubre de 2021.

Tribunal Superior de Justicia de canarias

Marta Alarcón García
Publicado:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia de condena a un hombre a 17 años de cárcel y a una indemnización de 15.000 euros, por delitos de agresión sexual y corrupción de menores. El acusado, un hombre de 35 años, es culpable de haber abusado sexualmente de una menor de 14 años, además de grabar y fotografiar los actos.

La condena se basa no solo en el testimonio de la víctima, sino también en la evidencia encontrada en el teléfono del acusado, que contenía numerosas imágenes y videos de contenido explícito relacionados con el abuso. El TSJC ha subrayado que las conversaciones entre el acusado y la joven, incautadas en su teléfono, demuestran que el hombre conocía la edad de la víctima y mantenía un comportamiento inapropiado hacia ella.

El condenado, que trabajaba como conductor de ambulancias, conoció a la joven en una acampada en Tenerife en octubre de 2021. Desde entonces, empezó a enviarle material sexualmente explícito y, más tarde, la forzó a crear cuentas en plataformas como Instagram o correo electrónico para enviarle fotos y establecer encuentros en los que cometía los abusos.

El lugar donde ocurrían los abusos

Los abusos se produjeron en diferentes lugares, incluyendo la casa del acusado y un descampado cercano a la escuela de la menor. El abuso continuó durante varios meses hasta que la víctima intentó poner fin a la relación. Ante esta decisión, el condenado la chantajeó con el material que había grabado. El caso fue denunciado por el padre de la joven, y un informe psicológico determinó que la menor sufría trastorno de estrés postraumático debido a los abusos.

Inicialmente, la Fiscalía solicitó una pena de 28 años de prisión, al considerarlo autor de un delito continuado de abuso sexual a una menor, con un trato degradante o vejatorio, por realizar prácticas sadomasoquistas. Además, le atribuía el delito de corrupción, uno más de exhibicionismo y una indemnización de 50.000 euros.

Otros casos similares

Hace tan solo una semana, la Policía Nacional detenía a un joven de 22 años acusado de una agresión sexual contra una mujer en la estación de Vicente Zaragozá, ubicada en el barrio de Benimaclet, en Valencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:40, cuando la víctima esperaba el tranvía. Según informan medios locales, el joven se acercó a la mujer y presuntamente le realizó tocamientos. La víctima informó de lo sucedido a su marido, quien contactó con el servicio de emergencias 112. Agentes de seguridad de Metrovalencia acudieron de inmediato, localizaron al presunto agresor y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía Nacional, que lo detuvo sin que se registraran más incidentes.

