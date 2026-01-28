Detenido en Oliva el responsable de un bar por instalar cámaras de videovigilancia en los aseos para grabar a los clientes

Alguien se dio cuenta y lo denunció. Así arrancó esta investigación de la Guardia Civil de Oliva (Valencia). Una persona advirtió en la aplicación Alertcops que había descubierto cámaras ocultas en los baños de un bar en la localidad valenciana de Alquería de Condesa.

A partir de esa alerta, pusieron en marcha un dispositivo especial. Varios agentes se desplazaron al local y, tras realizar una inspección, pudieron verificar que había dos cámaras instaladas que grababan durante las 24 horas y conectadas a un ordenador que las almacenaba en varios discos duros.

En ese momento, los efectivos detuvieron al responsable del bar, un hombre de 48 años, por un supuesto delito continuado contra la intimidad de las personas. Asimismo intervinieron dos cámaras y 5 discos duros.

La Guardia Civil ha indicado en un comunicado que, hasta la fecha, se desconoce el número total de víctimas a las que podría haber grabado. A partir de ahora analizarán la totalidad de los más de 5TB de almacenamiento de imágenes.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía (Valencia) ha quedado al cargo del caso. La investigación sigue abierta a la espera del resultado del análisis de todo el material y de localizar a más víctimas.

Presunto delito continuado contra la intimidad

El responsable del establecimiento ha sido detenido como presunto autor de un delito continuado contra la intimidad. La investigación, a cargo de agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Oliva, permanece abierta con el objetivo de localizar a posibles nuevas víctimas.

Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía, mientras los investigadores continúan analizando el material intervenido.

