Garzón explica que no asesorará a Snowden hasta que estudie el caso

El exjuez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, quién se encuentra en Haití trabajando en un proyecto de su Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) para ayudar a paliar la pobreza en ese país, ha precisado telefónicamente que "WikiLeaks me ha solicitado la defensa de Snowden pero yo no he aceptado aún hasta que estudie el caso".

Mediante un comunicado difundido este domingo en su página oficial, WikiLeaks reproduce textualmente una supuesta declaración oficial de Garzón en la que se muestra interesado en "preservar los derechos de Snowden y protegerlo como persona".

El letrado es abogado del fundador de WikiLeaks Julian Assange, refugiado desde hace un año en la embajada ecuatoriana en Londres a fin de evitar su entrega a Suecia, país que quiere interrogarlo por supuestos delitos sexuales que él niega y desde el que podría ser extraditado a EEUU, donde se le acusa de espionaje.

Así, ha mostrado su interés en calidad de "director legal" de la web Wikileaks en preservar los derechos del excontratista estadounidense Edward , acusado de espionaje por EEUU, quien esta mañana ha abandonado Hong Kong con el asesoramiento de la página dirigida por Julian Assange.

"Lo que están atravesando Snowden y (el fundador de Wikileaks) Julian Assange, por el motivo de facilitar revelaciones en pro del interés público, suponen un asalto contra el pueblo", declaró.

La web de filtraciones Wikileaks ha hecho saber que ha ayudado a Snowden a abandonar Hong Kong y se ha comprometido a gestionar una petición de asilo político que será enviada "a un país democrático" en su nombre.

"Wikileaks ayuda al asilo político de Snowden, facilitando documentos y salida segura de HK hacia un país democratico", indicó la web en su cuenta oficial de Twitter.

El Gobierno de Hong Kong ha confirmado este domingo que Snowden, dejó el territorio "voluntariamente con destino a un tercer país, a través de un canal normal y legal", a pesar de las peticiones de extradición formuladas por Estados Unidos, según informa el diario 'South China Morning Post'.

Snowden ha llegado a Moscú procedente de Hong Kong, que abandonó después de que las autoridades chinas recibieran una solicitud de Estados Unidos para extraditarlo. El exagente y analista de información estadounidense se encuentra en tránsito en el aeropuerto internacional de la capital rusa a la espera de volar, al parecer, a un país latinoamericano que le conceda asilo.

Desde ahí, según la también agencia de noticias rusa Itar Tass, Snowden se desplazará a la capital de Venezuela, Caracas. Previamente se había especulado con que Snowden podría viajar a Ecuador o a Islandia, según fuentes citadas por el diario 'South China Morning Post'.