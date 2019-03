Gadafi, un dictador "voluble y excéntrico" al mando de Libia

Desde hace 40 años Libia está en manos de uno de los dictadores más extravagantes del mundo. Cuando viaja, 200 mujeres expertas en artes marciales le protegen. Nació en el desierto y por eso se niega a dormir en otro sitio que no sea su jaima.

El hombre que gira alrededor de las protestas en Libia, en favor o en contra, es Muammar al Gadafi, que nace en 1942 y, con tan sólo 27 años, irrumpe en el escenario internacional tras derrocar al Rey Idris I de Libia.

Para desarrollar su país, escribe una guía de su ideología revolucionaria. Es el famoso Libro Verde donde aboga por un nuevo orden político y social, ni comunista ni capitalista. Nacionalista árabe, se distancia de Occidente y sus relaciones con Estados Unidos se vuelven muy tensas en la década de los ochenta.

Le acusan de volar un club en Berlín frecuentado por soldados americanos. Éstos responden con un ataque aéreo contra Trípoli y Bengasi. Visionario para unos, dictador para otros, el estilo de Gadafi es único.

"Voluble y excéntrico, sufre fobias. Tiene miedo de los pisos altos y prefiere no sobrevolar el mar", según cables filtrados a WikiLeaks. En otro informe se compara la ostentación de las familias de los gobernantes del Golfo con la sobriedad del decadente cuartes del Ejército donde reside en Trípoli, en cuyas paredes no cuelgan obras de arte, Gadafi nunca viaja solo y los periplos por el extranjero los hace acompañado de su particular kit para las visitas diplomáticas: una carpa, camellos y una cohorte de 30 vírgenes escrupulosamente entrenadas para protegerle.

Con 69 años es relativamente joven comparado con sus colegas árabes. Sin embargo, es el dictador más longevo de África y ha designado a su hijo como sucesor. El mes pasado, mostró sin tapujos su enfado ante la revolución de Túnez. Tal vez imaginaba ya que muy pronto las protestas tocarían su puerta.